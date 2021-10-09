Hamit Altıntop, Ferdi Kadıoğlu hakkında konuştu

Henüz milli takım tercihini yapmayan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili konuşan Hamit Altıntop, genç oyuncuyu her alanda desteklediklerini ifade etti.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Futbol Takımı Sorumlusu Hamit Altıntop, Letonya maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Almanya'da doğduğunu ama Türkiye kültürü ve değerleriyle büyüdüğünü ifade eden Hamit Altıntop, "Ben, Almanya'da doğmuş büyümüş olabilirim ama aynı değerlerle, kültürle büyüdüm. Hakan ve Berkan da benim büyüdüğüm şekilde büyüdü. Ferdi de buna dahil. Belki Ferdi, Türkiye için oynamadı ve belki de hiç oynamayacak ama biz Ferdi kardeşimizi her alanda destekliyoruz. Onun adı Ferdi ve o da bizim gibi bir Türk vatandaşı" açıklamasında bulundu.

"Ne kadar sabırsız olduğumuzu biliyoruz. Herkesin söylediği, bildiği, değindiği gibi Norveç'i örnek almamız lazım. Norveç o kadar eksik olmasına rağmen takım olarak nasıl oynaması gerektiğini bilerek oynadı ve eksiklerini hissettirmeden iyi bir maç çıkardı."

"Birlikte başarabiliriz"

"Buraya bir Hamit Altıntop ve yeni bir hoca geldi. 'Haydi bakalım ne olacak' demeden hep beraber bir şeyler yapmamız lazım. Birlikte başarabiliriz. Hiç kimse 'Ben bunu yaparım, çözerim' diye iddia etmiyor, böyle bir dünya yok."

"Bir şeyden emin olabilirsiniz ki 5-6 gün içerisindeki konsantrasyonumuz, çalışma içeriğimiz çok değerli ve yoğundu. Gelecek aylarda, çalışmalarımızın karşılığını alacağız ve siz de bunu hissedeceksiniz. Burada inanılmaz büyük bir değişiklik olacak."

Türkiye'nin G Grubu'ndaki durumu nasıl?

2022 Dünya Kupası elemelerine sahasında Hollanda'yı 4-2 yenerek başlayan Türkiye, bir sonraki maçta ise Norveç'i deplasmanda 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Daha sonra Letonya ile İstanbul'da karşılaşan A Milli Takım, 3-1 öne geçtiği maçta rakibiyle 3-3 berabere kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

Letonya maçının ardından yine İstanbul'da Karadağ ile oynayan Türkiye, 2-0 öne geçtiği maçta rakibinin 2 golüne engel olamadı ve mücadele 2-2 sonuçlandı. Üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından Kırmızı Beyazlılar deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 yenerek moral buldu. Ardından Hollanda ile deplasmanda karşılaşan Ay Yıldızlılar, maçı 6-1 kaybederek büyük bir hüsrana uğradı.

Hollanda'ya farklı yenilen Türkiye, sahasında Norveç'i ağırladığı maçta 1-0 öne geçmesine rağmen maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Ay Yıldızlılar, aldığı bu beraberliğin ardından 2022 Dünya Kupası'na gitme şansını zora soktu. Oynadığı 7 müsabakanın 3'ünü kazanan Milliler, 3 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı. Tek yenilgisini Hollanda Milli Takımı'ndan alan Türkiye, 12 puanla G Grubu'nun 3. sırasında yer alıyor.

Daha fazlası için:

Hangi takımlar 2022 Dünya Kupası'na katılabilecek?

İşte Newcastle United'ın hedefindeki yıldızlar!

YORUM | Türkiye'nin, yaz aylarından kalan ve çözülemeyen büyük problemi