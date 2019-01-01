Dietmar Hamann: Liverpool, Jadon Sancho ile ilgileniyor
Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’ni kazanan, Premier Lig’de ise şampiyonluğu 1 puanla Manchester City’ye kaptıran Liverpool, kadrosunu geleceğin en önemli yıldız adaylarından biriyle güçlendirmek istiyor.
Liverpool’un eski futbolcularından Dietmar Hamann, vatandaşı Jürgen Klopp’un Jadon Sancho’yu kadrosunda görmek istediğini söyledi.
Hamann, “Liverpool’un Sancho ile ciddi şekilde ilgilendiğini duydum. Gelecek yaz bu transferin en büyük adaylarından olacaklardır” ifadelerini kullandı.
Sancho’nun daha önce Manchester City’de forma giymesinden ötürü Manchester United’a gitmeye sıcak bakmayacağını düşündüğünü de söyleyen Hamann, Dortmund’un astronomik bir bedel istemesi halinde ise Liverpool’un bunu ödemeye yanaşmayacağının da altını çizdi.
Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc daha önce yaptığı açıklamada Manchester United’ın Sancho’yu istediğini doğrulamış ve futbolcunun önümüzdeki beş yıl boyunca Dortmund forması giyeceğini düşünmediğini itiraf etmişti.
Dortmund formasıyla çıktığı 66 resmi maçta 18 gol atan 19 yaşındaki Sancho, İngiltere Milli Takımı’nda da görev yapıyor.