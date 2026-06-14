Hamadallah'ı bu işbirliği yolculuğundan ayıran tek bir adım var

Suudi kulübü Al-Taawoun, mevcut transfer döneminde gerçekleştirdiği en önemli transferlerden birine son rötuşları yaptı ve Faslı forvet Abdurrazak Hamdallah ile nihai bir anlaşmaya vardı.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesi, Al-Taawoun'un tüm detaylar üzerinde anlaşmaya vardığını ve Hamdallah'ın yeni sezondan itibaren "Sukri Al-Qassim" forması giyeceğini bildirdi.

Aynı kaynağa göre, Hamdallah bir sezonluk resmi sözleşmeyi imzaladı ve son prosedürlerin tamamlanması ve basın açıklaması yapıldıktan sonra, transferin önümüzdeki saatler içinde duyurulması bekleniyor.

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Bu transfer, Faslı yıldızın Suudi sahalarında beşinci deneyimi olacak. Hamdallah daha önce Al-Nassr, Al-Ittihad ve Al-Shabab kulüplerinde forma giymişti. Şimdi ise Al-Hilal'da uzun kariyerine devam edecek.

Hamdallah, son yıllarda Suudi Ligi tarihinin en önemli forvetlerinden biri olarak kabul ediliyor. Yüksek golcü yeteneği ve ceza sahası içindeki kararlılığı sayesinde, forma giydiği tüm kulüplerde önemli bir gol izi bıraktı.

Kulübün, yerel turnuvalarda fark yaratabilecek deneyimli oyuncularla kadrosunu güçlendirme çabası kapsamında, Hamdallah'ın takıma katılmasıyla yeni sezonda El-Taawoun'un hücum hattına önemli bir katkı sağlanması bekleniyor.