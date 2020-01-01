Halil Altıntop, Bayern Münih altyapısında antrenör oldu
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Bundesliga şampiyonu Bayern Münih'ten yapılan açıklamada Halil Altıntop’un yeni sezonda U16 takımı teknik direktörü Alexander Moj’un yardımcılığını yapacağı duyuruldu.
Kulübün internet sitesine konuşan Halil Altıntop, “Bayern altyapısı genç yetenekler için Avrupa’nın en iyi adreslerinden biri. Beni heyecanlandıran bir görev üstlendim. Bu takımın bir parçası olacağım için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.
Antrenörlük kariyerine Stuttgart’ta başlayan Halil Altıntop, son olarak Schwaben Augsburg kulübünü çalıştırmıştı.
Profesyonel kariyerinde Bundesliga’da 351 maça çıkan 37 yaşındaki eski futbolcu, 38 kez de A Milli Takım formasını giymişti.Öte yandan Halil Altıntop'un ikiz kardeşi Hamit Altıntop da 2007-2011 yılları arasında Bayern Münih'te top koşturmuştu.