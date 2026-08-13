Paris Saint-Germain, Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek UEFA Süper Kupası'nı kazanıp yeni bir kupanın sevincini yaşasa da, kutlama atmosferi Fransız kanat oyuncusu Bradley Barcola'nın geleceğine dair artan soru işaretlerini gölgeleyemedi. Barcola, Liverpool'un yoğun ilgisiyle birlikte transfer piyasasının başlıca gündem maddelerinden biri haline geldi.

Paris Saint-Germain yeni sezona sahada mümkün olan en iyi şekilde başlarken, Barcola'nın geleceği tüm ihtimallere açık kaldı. Oyuncu Aston Villa karşısında forma giymezken, kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin yaptığı kısa açıklamalar futbolcunun geleceğine dair belirsizliği daha da artırdı.

Barcola, Aston Villa maçında hesap dışıydı

Barcola maçta forma giymedi; ayrıca yeni transfer Lucas Beraldo ile birlikte ısınma bölümünü tam olarak tamamlamayan neredeyse tek oyuncuydu.

Paris Saint-Germain oyuncuları UEFA Süper Kupası'nı kaldırdığı anda, Fransız kanat oyuncusu ısınma yeleği giymiş halde takım arkadaşlarından görece uzakta göründü; bu durum, geleceğine dair yeni spekülasyonların kapısını araladı.

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Al-Khelaifi kapıyı açık bıraktı

Barcola'nın Paris Saint-Germain ile 2028 yazına kadar uzanan bir sözleşmesi bulunuyor; ancak dolaşan bilgilere göre oyuncu sözleşmesini uzatmayı reddetti ve mevcut transfer döneminde yeni bir deneyime açık.

Bu gelişme, Liverpool'un oyuncunun hizmetlerini almaya yönelik ilgisi çerçevesinde yaşanıyor. İngiliz kulübü, özellikle Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın ayrılığının ardından hücum hattını güçlendirmek amacıyla Fransız kanat oyuncusunu hedefleri arasına koydu.

Transferi görüşme konusunda karşılıklı bir istek bulunmasına rağmen, Paris Saint-Germain'in talepleri ile Liverpool'un sunduğu teklif arasındaki fark hâlâ büyük. Bu da oyuncunun ayrılığını şimdilik netlikten uzak kılıyor.

Al-Khelaifi, Fransız RMC 'nin aktardığı açıklamalarında "Bugün o, Paris Saint-Germain'in bir oyuncusu. Görüşmelerin ve müzakerelerin neyle sonuçlanacağını göreceğiz" dedi ve sözlerini medyaya yönelterek şöyle devam etti: "Siz, yani medya, çok konuşuyorsunuz, ama ben konuşmuyorum."

Paris 170 milyon euro istiyor

Bazı raporlar, Paris Saint-Germain yönetiminin 2023 yazında Olympique Lyon'dan 45 milyon euro karşılığında kulübe katılan Barcola'dan ayrılmak için oldukça yüksek bir bedel belirlediğine işaret etmişti.

Dolaşan bilgilere göre, Parisli kulüp Fransız kanat oyuncusunun ayrılığına onay vermek için yaklaşık 170 milyon euro talep ediyor; bu rakam ise Liverpool'un şimdiye kadar sunduğu tekliflerden hâlâ oldukça uzak.

Barcola'ya ilgi yalnızca Liverpool ile sınırlı değil; Arsenal da daha önce oyuncunun durumunu ve mevcut transfer döneminde kendisiyle anlaşma ihtimalini sormuştu.

Geçen sezon 13 gol

Barcola geçen sezon Paris Saint-Germain ile iyi rakamlar ortaya koydu; farklı kulvarlarda oynadığı 49 maçta 13 gol kaydederek takımın kadrosundaki en öne çıkan hücum seçeneklerinden biri olduğunu teyit etti.

Ancak geleceğine dair belirsizliğin sürmesiyle birlikte, önümüzdeki günlerin Barcola'nın Avrupa şampiyonuyla yoluna devam edip etmeyeceğini ya da Liverpool ve diğer kulüplerin ilgisinin Paris'teki serüvenini sonlandıracak gerçek bir transfere dönüşüp dönüşmeyeceğini belirlemede kritik olacağı görülüyor.