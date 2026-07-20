"Haksız numaralar"... Arjantin'in hatasına yönelik küresel tepki

AS gazetesine göre, Arjantin ile İspanya arasında oynanan Dünya Kupası finalinin sonunda, Arjantinlilerin kupa töreni sırasında genel kabul görmüş yazılı olmayan kurallara ve protokollere uymaması nedeniyle bir başka tatsız olay yaşandı.

Gazete, Arjantin'in rakibin ödül töreni sırasında ikinci olan takımların genellikle sergilediği geleneği takip etmediğini belirtti. Oyuncular, ödül kürsüsüne sırtlarını dönerek, hala tribünlerde bulunan ve stadyumu terk etmemiş olan taraftarlarına yöneldiler.

Gazete şöyle devam etti: “Ödül törenlerinde alışılmadık olan bu jest, Arjantin’in futboldan çok kirli oyunlara odaklandığı bir maçı sonlandırdı.”

Gazete şöyle ekledi: “Bununla birlikte, Scaloni’nin sakinliği ve Messi’nin açıkça görülen duygusal tepkisi, Molina ve Paredes’in Rodri, Eric García ve Javi ile yaşadığı ve bu oyuncuların yerde kalmasıyla sonuçlanan tartışmanın yarattığı gerginliği hafifletmeye katkıda bulundu.”

Gazete şöyle devam etti: "Bu davranış, her halükarda İspanyol taraftarlar ya da tarafsız diğer futbolseverler tarafından hoş karşılanmadı. Arjantin milli takımının soyunma odasında şaşkınlık hakim oldu ve yaşananlara yönelik eleştiriler geniş çapta yayıldı. Arjantin’in Dünya Kupası’ndaki genel tutumu, dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar arasında büyük bir hoşnutsuzluk yarattı."

Gazete, stadyumda bulunan ve olayı videoya çeken eski Brezilya yıldızı Denilson’un videosunu yayınladı. Denilson, X hesabından şöyle yazdı: “Dostum, bu çok zor bir durum… Arjantin, şampiyon İspanya’ya sırtını dönüyor.”

Esas olarak Formula 1 yarışlarıyla ilgilenen Juanca hesabı ise şöyle yorumladı: “Arjantinliler, kupa kaldırılırken İspanya’ya sırtlarını döndüler. Ne kadar da nezaketsiz bir davranış ve ne kadar da kötü bir mağlubiyet şekli!”

Aynı görüntü birçok gazetecinin ve medya kuruluşunun da dikkatini çekti. ESPN muhabiri Mark Ogden ise şöyle yorumladı: “Arjantinli oyuncular, İspanya’ya kupa takdim töreni sırasında sırtlarını dönüyorlar.”

Arjantin milli takımı, maçın bitiş düdüğünün ardından birçok kişinin tepkisini çekti; bazı oyuncular ve teknik ekip üyeleri, üzücü sahneler yaşatarak İspanya'nın yıldızlarına saldırdı.