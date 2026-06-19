Hakimi, İskoçya maçı öncesinde birkaç saat kala kader belirleyici bir kararı bekliyor

Fransa’daki spor ve yargı çevreleri, bugün Cuma günü, Faslı milli futbolcu Ashraf Hakimi’nin kaderine ilişkin Versay Temyiz Mahkemesi’nin kararını bekliyor. Hakimi, 2023 yılına dayanan bir davada tecavüz suçlamasıyla yargılanmak üzere sevk edilme kararına itiraz etmişti.

Bu hukuki gelişmeler, Hakimi'nin Fas milli takımıyla birlikte 2026 Dünya Kupası'nda yer aldığı bir dönemde yaşanıyor. Hakimi, yarın Cumartesi sabahı erken saatlerde, Grup 3'ün ikinci turunda İskoçya ile oynanacak maça hazırlanıyor.

Faslı bek, turnuvada kaptanlık pazubandını takarken, kendisine yöneltilen tüm suçlamalardan masum olduğunu vurgulamaya devam ediyor.

Fransız RMC kanalının haberine göre, Temyiz Mahkemesi’nin vereceği karar, davanın resmi olarak mahkemeye sevk edilip edilmeyeceğini ya da daha önce verilen sevk kararının iptal edilip edilmeyeceğini belirleyecek.

Soruşturma hakimi, geçtiğimiz Şubat ayında Paris Saint-Germain oyuncusunu mahkemeye sevk etme kararı vermişti; ancak oyuncu, davanın düşürülmesini ve yargı sürecinin devam etmemesini talep ederek temyize başvurmuştu.

Suçlamaların ayrıntıları

Dava, Şubat 2023'e dayanıyor. O dönemde 24 yaşındaki bir genç kadın, Hakimi aleyhine suçlamalarda bulunmuş ve aynı yılın Ocak ayında "Instagram" platformu üzerinden onunla tanıştığını, ardından oyuncunun kendisi için ayarladığı özel bir minibüsle evine gittiğini belirtmişti.

İfadesine göre, ilk soruşturma kayıtlarına göre Faslı futbolcu, rızası olmadan onu öpmüş ve dokunmuş, ardından tecavüz suçu işlemiştir. Genç kadın, onu kendinden uzaklaştırmayı başardığını ve ardından bir arkadaşından gelip onu evden almasını istediğini ekledi.

Soruşturma açıldıktan sonra Hakimi adli denetim altına alındı; daha sonra soruşturma hakimi, onun yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilmesine karar verdi.

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Hakimi’nin savunması masumiyetinde ısrarcı

Öte yandan, oyuncunun avukatı Fani Kulan, davanın önceki aşamalarında dosyanın esas olarak şikayetçinin ifadesine dayandığını vurguladı ve soruşturmada yer alan bazı unsurların, şikayetçinin olayları anlatışına ilişkin soru işaretleri uyandırdığını belirtti.

Ayrıca, şikayetçi ile bir arkadaşı arasında geçen mesajlaşmalara da değinerek, bunların soruşturma sırasında tartışma konusu olduğunu belirtti.

Buna karşılık, davacının avukatı Rachel Flor Pardo, üç hakimin daha önce Hakimi’nin tecavüz suçlamasıyla ilgili olarak yetkili ceza mahkemesine sevk edilmesini haklı kılacak yeterli delil olduğu yönünde karar verdiklerini vurguladı.

Şikayetçi: Sesimi duyurmak istiyorum

Medyaya ilk kez çıkan ve takma ad kullanan şikayetçi, bir Fransız medya kuruluşuna verdiği demeçte, kendi anlatımını sunabileceği ve mahkeme önünde kendini savunabileceği bir duruşmaya çıkmak istediğini vurguladı.

Olayın nasıl gerçekleştiğini anlatma ve ifadesinin tam olarak dinlenilmesi için kendisine fırsat tanınmasını istediğini belirtti.