Hakimi, Dünya Kupası'nda Senegali'nin rekoruna ulaştı

Ashraf Hakimi, Dünya Kupası’nda tarihe adını yazmaya devam etti; bugün Perşembe günü, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas formasıyla Fransa karşısında sahaya çıkarak, Senegal milli takımının maç sayısı rekorunu egale etti.

Hakimi, Dünya Kupası'ndaki toplam maç sayısını 16'ya çıkararak, turnuva tarihinde Senegal milli takımının oynadığı toplam maç sayısına eşitledi.

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Hakimi ayrıca, vatandaşı Ezzedine Ounahi (13 maç) ve Yassine Bono (12 maç) önünde, Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan Afrikalı oyuncu konumunu pekiştirdi.

Onların arkasında ise Kamerunlu François Umam-Biik, Ganalı Asamoah Gyan ve Senegalli Ismaïla Sarr, her biri 11 maçla eşit durumda.

Afrika milli takımları arasında ise Fas, Dünya Kupası tarihindeki maç sayısını 29'a çıkararak listenin zirvesinde yerini korudu. Fransız "stats foot" ağının verilerine göre, Fas'ı Kamerun (26), ardından Nijerya ve Tunus (her ikisi de 21), Gana (19) ve Cezayir (17) takip ediyor.



