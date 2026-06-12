Hakimi, Brezilya maçı öncesinde sert açıklamalarda bulundu

Fas Milli Takımı kaptanı Ashraf Hakimi, 2026 Dünya Kupası 3. Grup maçlarında Brezilya ile oynanacak heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde ateşli açıklamalarda bulundu ve "Atlas Aslanları"nın Seleção'ya karşı mücadeleye hazır olduğunu ve açılış maçında olumlu bir sonuç elde edeceklerini vurguladı.

Hakimi, Cuma akşamı teknik direktör Mohamed Wahbi ile birlikte düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "Biz Afrika'nın Brezilya'sıyız ve bunu herkes biliyor. Herkesin Brezilya milli takımını ve oyuncularının seviyesini bildiğini düşünüyorum, ancak biz onlara karşı oynamaya hazırız."

Paris Saint-Germain'in yıldızı, açık bir özgüvenle şunları ekledi: "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve en iyi sonuçları almaya odaklanıyoruz. Şahsen, yarınki maça hazırlanmaya odaklanıyorum. Hedefimiz Faslı taraftarları mutlu etmek ve Dünya Kupası'nda harika bir performans sergilemek."

Brezilyalı yıldız Vinícius Júnior ile karşılaşma konusunda Hakimi şunları söyledi: "Vinícius'un kalitesini hepimiz biliyoruz. Onunla birkaç kez oynadım. Ona karşı, ya da başka herhangi bir oyuncuya karşı savunma yapmak için tek bir takım olarak savunmamız gerekiyor. Tüm bunlara hazırlandık, takım hazır ve ben de kendimi hazır hissediyorum."

Fas milli takım kaptanı, turnuvanın favorileri hakkında konuşmayı reddetti ve şunları vurguladı: "Büyük bir turnuvada favori diye bir şey yoktur. Rekabet eşit olacaktır. Brezilya'nın olağanüstü oyuncuları var, bizim de öyle. Maç başa baş geçecek ve küçük detaylar fark yaratacaktır."

Paris Saint-Germain'deki takım arkadaşı Brezilyalı savunma oyuncusu Marquinhos ile olan ilişkisi hakkında Hakimi şunları söyledi: "Son birkaç gündür onunla pek konuşmadım. İkimiz de milli takımlarımıza odaklandık. Paris'te iyi anlaşıyoruz, doğru, ama sahada ikimiz de kazanmak isteyeceğiz. Kazanan en iyi takım olsun."

Hakimi, açıklamalarını Brezilyalı yıldız Neymar'a övgüde bulunarak noktaladı: "En iyilerle oynamaktan keyif alıyorum ve Neymar da onlardan biri. Bunun onun son Dünya Kupası olabileceğini biliyorum ve bizimle karşılaşmak için sahada olmasını çok istiyorum."

Fas ile Brezilya arasındaki karşılaşma, açılış turunun en önemli maçlarından biri olarak görülüyor. Her iki takım da Haiti ve İskoçya ile birlikte 3. grupta yer alıyor ve ikinci tura yükselme biletleri için kıyasıya bir mücadele verecek.