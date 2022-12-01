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Kanada vs Fas

Hakim Ziyech ve Fas, Kanada'yı yenerek 1986'dan bu yana Dünya Kupası'nda bir ilki başardı

İdil Erin Tetik
21:42 GMT+3 1.12.2022
Ziyech Morocco 2022 World Cup
Fas, Kanada'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turunda yerini aldı ve Dünya Kupası'nda bir ilki başardı.

  • Ziyech ve En-Nesyri attıkları golle ülkesine tur getirdi
  • Fas grubunu lider tamamladı
  • Dünya Kupası'nda tarih yazdı

NE OLDU? 2022 Dünya Kupası'nda Fas, Kanada'yı Ziyech ve En Nesyri'nin iki golüyle 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Böylece 1986'dan bu yana ilk kez son 16 turuna yükseldiler.

BÜYÜK KAYIP: Kanada kalecisi Milan Borjan'ın ilk dakikalardaki hatası, Fas'ın 4. dakikada gol bulmasına neden oldu ve maçın gidişatı değişti.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

F GRUBU:

TeamOMGBMAVPUAN
Fas321037
Hırvatistan312035
Belçika3111-14
Kanada3003-50

SIRADA NE VAR? Fas, son 16 turunda İspanya, Japonya, Kosta Rika ve Almanya'nın yer aldığı E Grubu'nun ikincisiyle karşılaşacak. Kanada ise ABD ve Meksika ile birlikte ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.

MAÇ PUANI (5 ÜZERİNDEN):

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