Kanada vs Fas
Hakim Ziyech ve Fas, Kanada'yı yenerek 1986'dan bu yana Dünya Kupası'nda bir ilki başardı
İdil Erin Tetik
21:42 GMT+3 1.12.2022
- Ziyech ve En-Nesyri attıkları golle ülkesine tur getirdi
- Fas grubunu lider tamamladı
- Dünya Kupası'nda tarih yazdı
NE OLDU? 2022 Dünya Kupası'nda Fas, Kanada'yı Ziyech ve En Nesyri'nin iki golüyle 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Böylece 1986'dan bu yana ilk kez son 16 turuna yükseldiler.
BÜYÜK KAYIP: Kanada kalecisi Milan Borjan'ın ilk dakikalardaki hatası, Fas'ın 4. dakikada gol bulmasına neden oldu ve maçın gidişatı değişti.
ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:
F GRUBU:
|Team
|OM
|G
|B
|M
|AV
|PUAN
|Fas
|3
|2
|1
|0
|3
|7
|Hırvatistan
|3
|1
|2
|0
|3
|5
|Belçika
|3
|1
|1
|1
|-1
|4
|Kanada
|3
|0
|0
|3
|-5
|0
SIRADA NE VAR? Fas, son 16 turunda İspanya, Japonya, Kosta Rika ve Almanya'nın yer aldığı E Grubu'nun ikincisiyle karşılaşacak. Kanada ise ABD ve Meksika ile birlikte ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
MAÇ PUANI (5 ÜZERİNDEN): ⭐⭐
Editörün Seçtikleri
- Dusan Vlahovic, Sırbistan formasıyla 2022 Dünya Kupası'nda yasak aşk iddiası yüzünden mi yedek kaldı?
- İZLE: Cristiano Ronaldo, Gana maçında iç çamaşırının içinden çıkardıklarını yedi
- 2022 Dünya Kupası gol krallığı: Kylian Mbappe ve Enner Valencia, Altın Ayakkabı yarışında önde
- 2022 Dünya Kupası fikstürü: Gruplar, puan durumu, sonuçlar ve bilmeniz gereken her şey