Hakim Ziyech ve Fas, Kanada'yı yenerek 1986'dan bu yana Dünya Kupası'nda bir ilki başardı

Fas, Kanada'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turunda yerini aldı ve Dünya Kupası'nda bir ilki başardı.

Ziyech ve En-Nesyri attıkları golle ülkesine tur getirdi

Fas grubunu lider tamamladı

Dünya Kupası'nda tarih yazdı

NE OLDU? 2022 Dünya Kupası'nda Fas, Kanada'yı Ziyech ve En Nesyri'nin iki golüyle 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Böylece 1986'dan bu yana ilk kez son 16 turuna yükseldiler.

BÜYÜK KAYIP: Kanada kalecisi Milan Borjan'ın ilk dakikalardaki hatası, Fas'ın 4. dakikada gol bulmasına neden oldu ve maçın gidişatı değişti.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

F GRUBU:

Team OM G B M AV PUAN Fas 3 2 1 0 3 7 Hırvatistan 3 1 2 0 3 5 Belçika 3 1 1 1 -1 4 Kanada 3 0 0 3 -5 0

SIRADA NE VAR? Fas, son 16 turunda İspanya, Japonya, Kosta Rika ve Almanya'nın yer aldığı E Grubu'nun ikincisiyle karşılaşacak. Kanada ise ABD ve Meksika ile birlikte ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.

MAÇ PUANI (5 ÜZERİNDEN): ⭐⭐