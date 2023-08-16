Galatasaray, Chelsea'nin Faslı kanat oyuncusu Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak üzere.

Yaz transfer döneminde kadrosuna birçok yeni oyuncu katan Galatasaray, daha da güçlenmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Chelsea'nin kanat oyuncusu Hakim Ziyech, Galatasaray için İstanbul'a geliyor.

Faslı futbolcunun, sarı-kırmızılı kulüp için sağlık kontrollerinden geçeceği bildiriliyor. Haberde ayrıca Al Nassr kulübünün, Ziyech'in dizindeki problem nedeniyle bu transferden vazgeçtiği aktarılıyor.

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Hakim Ziyech'in kariyeri

Kariyerine Hollanda'da Dronten takımının altyapısında başlayan Ziyech, daha sonra sırasıyla Heerenveen, Twente, Ajax ve Chelsea'de forma giydi.

2020 yılından bu yana Chelsea'de sağ kanatta oynayan Ziyech, son dönemde yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle kendisine ilk 11'de yer bulmakta zorlanıyordu.

Chelsea ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan 30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 18 maça çıktı.

Ziyech söz konusu 18 mücadelede gol üretemezken, üç asist kaydetti.