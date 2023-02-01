Faslı yıldız, evrakların yetişmemesinden dolayı Paris Saint-Germain'e transferini gerçekleştiremedi.

NE OLDU? Fransa'nın Ligue de Football Professionnel (LFP) Hukuk Komitesi, Ziyech transferindeki durumu görüşmek üzere çarşamba günü bir araya geldi. Ancak Faslı millî oyuncunun kiralık transferi onaylanmadı. PSG ve Chelsea, ara transfer döneminin son gününde anlaşmaya vardı ancak belgelerin yanlış gönderilmesi nedeniyle hamle başarısız oldu.

DAHA BÜYÜK RESİM: GOAL, Chelsea'nin üç defa yanlış evrak gönderdiğini çarşamba günü erken saatlerde ortaya çıkardı. Bu durum, PSG'nin temyiz başvurusunda bulunmasına neden oldu ve bu başvuru reddedildi. Sonuç olarak sağlık kontrollerini tamamlamak için Paris'e uçan Ziyech'in, Londra'da mahsur kaldı.

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SIRADA NE VAR? Ziyech, 2022-23 sezonunun geri kalanını Chelsea ile oynamak zorunda kalırken, PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier ise yıldız futbolcu Neymar'ın son sakatlığı göz önünde bulundurulduğunda alternatiflikten yoksun kalacak.