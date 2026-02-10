Hakemliği bırakan Arda Kardeşler'in yeni mesleği hayrete düşürdü!

Süper Lig'de yönettiği maçlar ve verdiği kararlarla sık sık gündeme gelen Arda Kardeşler için Trabzonspor - Gaziantep FK mücadelesi bardağı taşıran son damla oldu.

Maçın ardından gelen tepkiler ve hakemlik camiasındaki sıcak gelişmeler üzerine Kardeşler, "düdüğünü asma" kararı alarak profesyonel hakemlik kariyerini sonlandırmıştı.

Artık futbolcu menajerliği yapacak!

Hakemlik sonrası ne yapacağı merak konusu olan Arda Kardeşler, futbol dünyasından kopmama kararı aldı. Ajansspor'da yer alan habere göre Kardeşler, futbolcuların transfer süreçlerini ve kariyer yönetimlerini üstlenecek.

Bir hakemin kariyerini noktalayıp doğrudan menajerlik sektörüne geçiş yapması, spor kamuoyunda geniş yankı buldu.