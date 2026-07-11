Hakemler Arjantin'i mi kayırıyor?.. Tango'nun savunma oyuncusu bu çetrefilli soruya yanıt veriyor

Arjantin milli takımının savunma oyuncusu Lisandro Martínez, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Mısır ile oynadıkları maçın (3-2) ardından ortaya çıkan hakem tartışmalarına girmeyi reddetti ve "Tango Dansçıları"nın tüm dikkatinin, saha dışındaki konuşmalara değil, çeyrek finalde İsviçre ile oynayacakları maça odaklandığını vurguladı.

İspanyol “AS” gazetesi tarafından hakemlerin Arjantin milli takımını kayırıp kayırmadığını düşündüğü sorulan Martínez, kesin bir yanıt verdi: “Söyleyecek bir şeyim yok. Hakemler mükemmel bir iş çıkarıyor. Tartışmaları yaratan siz (gazeteciler)sınız. Biz sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanıyoruz.”

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Arjantin’in bir sonraki maça hazırlıkları hakkında konuşan Manchester United’ın savunma oyuncusu şunları söyledi: “Biz İsviçre’ye ve kendimize odaklanıyoruz. Hedefimiz her zaman gelişmeye devam etmektir. Her maçta daha da iyiye gidiyoruz. Her zaman daha iyiye gitmek için bir alan vardır.”

Martínez, Arjantin milli takımının taraftarlarını en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını vurgulayarak şunları söyledi: “Biz Arjantin halkını en iyi şekilde temsil eden bir takımız ve başından beri taraftarların bizimle birlikte olmasını istedik. Her maçı tek tek ele alıyoruz ve her maçta daha iyi olmak istiyoruz.”

Ayrıca, özellikle savunma açısından geliştirilmesi gereken bazı yönler olduğunu kabul ederek şunları söyledi: “Gol yemeyi sevmiyoruz, bu yüzden daha konsantre olmalıyız. Bunun şimdi olması daha iyi, böylece turnuvanın son aşamalarında daha konsantre olabiliriz.”



