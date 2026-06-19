Faslı milli takım oyuncusu ve Paris Saint-Germain’de forma giyen savunma oyuncusu Achraf Hakimi, 2026 Dünya Kupası’nın ikinci turunda Foxborough Stadyumu’nda oynanan İskoçya ile ülkesinin milli takımı arasındaki maç sırasında İskoç taraftarların sürekli yuhalamalarına maruz kaldı. Bu olay, bir Fransız mahkemesinin kendisine tecavüz suçlamasıyla dava açılmasına ilişkin kararını açıklamasından birkaç saat sonra meydana geldi.

Versay Temyiz Mahkemesi, Cuma günü yayınladığı basın açıklamasında, “Ön duruşma sırasında yürütülen soruşturmalar, Ashraf Hakimi aleyhinde Hauts-de-Seine Bölgesi Ceza Mahkemesi nezdinde suçlamada bulunulmasını haklı kılacak yeterli delil bulunduğuna işaret etmiştir” dedi. Oysa oyuncu bu karara itiraz etti ve davanın düşürülmesini talep etti.

Hakimi, karşı karşıya kaldığı hukuki ve medyatik baskılara rağmen maça çıktı. Fransız “L’Équipe” gazetesine göre, takım kadrolarının açıklanmasının hemen ardından yuhalama sesleri başladı ve maç boyunca topa her dokunduğunda devam etti; bu durum, davanın oyuncunun çevresindeki atmosferi nasıl etkilediğini gözler önüne serdi.

Fas milli takımının teknik direktörünün Hakimi'yi ilk 11'de oynatma kararı, maçın başlamasından sadece birkaç saat önce oyuncunun karşılaştığı son hukuki gelişmelerin de etkisiyle geniş çapta tartışmalara yol açtı. Bu durum, sporla ilgili yükümlülükleri ile hukuki zorluklar arasında ikiye katlanan psikolojik baskı altında kalmasına neden oldu.

Bu dava, Fas milli takımının en önemli yıldızlarından biri ve savunma hattının temel direği olan 28 yaşındaki oyuncu için büyük bir zorluk teşkil ediyor; zira şu anda hem profesyonel hem de kişisel geleceğini etkileyebilecek bir hukuki mücadeleyle karşı karşıya.

Hakimi’nin kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiği belirtiliyor. Avukat ekibi, Fransız yargısının davayla ilgili nihai kararını beklerken, mahkemeye sevk kararına karşı resmi bir itirazda bulundu.