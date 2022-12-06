Hakemi azarlayan 4 Uruguaylı arasında Galatasaray'ın yıldızı Fernando Muslera da var: FIFA'dan ceza kapıda

Uruguaylı futbolcular ve takımın personeli, Gana maçının ardından kontrolü kaybetti.

NE OLDU? Uruguay'ın Dünya Kupası sona ererken maçın son düdüğü çaldığında çirkin sahneler yaşandı.

Gana maçının ardından oyuncular hakemlere akın etti, kendi lehlerine verilmeyen penaltı kararlarına kızdılar, çünkü gol farkından dolayı grup aşamasından çıkamadılar.

Sonuç olarak FIFA, Futbol Federasyonu ve ilgili dört oyuncu: Jose Maria Gimenez, Edinson Cavani, Fernando Muslera ve Diego Godin hakkında disiplin soruşturması açacak.

BÜYÜK RESİM: Maçın bitiminden sonraki sinir patlamaları, dört oyuncunun potansiyel olarak FIFA'nın saldırgan davranış ve kötü davranış disiplin kurallarını ihlal etmekten cezalandırılmasıyla sonuçlandı.

Uruguay Futbol Federasyonu, aynı kuralları ihlal etmekle ve potansiyel bir ayrımcılık ihlaliyle suçlanıyor.

DAHA FAZLASI: Güney Kore, H Grubu'ndaki başka bir maçta Portekiz'e karşı şok edici bir zafer elde ederken 2-0'lık bir galibiyet Uruguay'ın son 16 turuna katılmasına yetmedi.

Verilmeden önce VAR tarafından yoğun bir şekilde incelenen Darwin Nunez'e yapılan bir hareket de dahil olmak üzere birkaç penaltı iddiası reddedildi.

Oyuncular ve takım personeli, maçın ardından saha kenarındaki alanları su altında bıraktı ve bir asistanın kabadayılığı da dahil olmak üzere hakemi azarladı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

URUGUAY İÇİN SIRADA NE VAR? Yıllar boyunca en parlak yıldızlarının çoğu için 2022 Dünya Kupası, Uruguay'ın zaferi için son şanstı.

Menajer Diego Alonso artık eski oyuncular Cavani, Godin ve Luis Suarez olmadan milli takımı yeniden oluşturmaya çalışacak.