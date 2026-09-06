Barcelona, İspanya Ligi'nin dördüncü haftasında Mestalla Stadı'nda konuk olduğu Valencia'yı cevapsız beş golle ezdi geçti.

Barcelona'nın beş golüne Lamine Yamal "iki gol", Fermin Lopez, Raphinha ve Pedri imza attı.

Barcelona puanını 12'ye yükselterek tam puanla La Liga'nın zirvesine yerleşirken, Valencia tek puanla sıralamanın sonunda kaldı.

İkinci yarının başında, tam olarak 49. dakikada, Barcelona'nın yıldızı Raphinha, Valencia oyuncusu Mavo ile girdiği temasın ardından ceza sahası içinde yere düştü.

Tartışmalı hakem pozisyonlarında uzmanlaşan "Archivo VAR" hesabı, "X" platformunda "Video teknolojisi, Valencia-Barcelona maçında bir penaltıyı vermekte başarısız oldu" dedi.

Aynı hesap sözlerini şöyle sürdürdü: "Mavo topa hafif bir dokunuş yaptı, ardından topa hakim olmuş olan Raphinha'yı yere düşürdü."

Archivo VAR şu vurguyu yaptı: "Bu bir penaltıdır. Mavo topa dokunmuş olsa da, yaptığı faul Brezilyalı oyuncunun oyuna devam etmesini engelledi."

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