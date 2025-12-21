Hakem yorumcuları şaştı kaldı: Eyüpspor - Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon! 'VAR, bunun için var'

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor'u 3-0 yenerken müsabakada goller Anderson Talisca, Marco Asensio ve Jhon Duran'dan geldi. Sarı-Lacivertli ekip, rahat kazandı ancak müsabaka içerisindeki bazı pozisyonlar tartışma yarattı.

Yayıncı kuruluşun 'Trio' programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, Eyüpspor-Fenerbahçe maçındaki pozisyonları şu şekilde değerlendirdi:

Asensio ile Serdar'ın pozisyonuyla ilgili:

Bülent Yıldırım: 'Bu kadar insan niye bağırıyor. Aslında her zaman haklı olmuyor oyuncular ama bakın anlık böyle plansız bir reaksiyon olduğunda bazen gözden kaçmıştır. Bir şey olabilir. Serdar düşerken daha... Allah aşkına şu ele bir bakın. Bizim bu arkadaşları da... Hani tamam hakemlere kızıyoruz ama o el oraya yani hangi temastan sonra el oraya kalkıyor. Ben faul istiyorum diye bağırıyor. Devam asla faul yok.'

Bahattin Duran: 'Çok yanlış bir faul kararı. Yani Asensio'nun rüzgarıyla burgu atmış. Böyle faul verilmez. Çok önemli bir yer burası.'

'TARTIŞMASIZ BİR PENALTI'

Asensio ile Thiam arasında yaşanan pozisyonda Eyüpspor'un penaltı beklediği an:

Bülent Yıldırım: 'Tartışmasız bir penaltı ve sarı kart. VAR müdahalesi gerekir. Hakemin bunu görmesine rağmen nasıl değerlendirmediğini bilmiyorum.'

Bahattin Duran: 'Kurtulmuş giden bir oyuncuyu çekmek çok net bir penaltıdır. Bir oyuncu hakemin önünde bunu nasıl yapar? Hakem buna penaltı verir, hakem vermezse VAR müdahale eder.'

Deniz Çoban: 'Hakem arka tarafı kaçırmış olabilir, VAR bunun için var. Formadan tutma var, topun olduğu bölge, oyuncunun sonraki hamlesi etkileniyor.'

Bahattin Duran: 'Mert'in teması var ama etkili bir itme görmüyorum. Devam kararı doğru.'

Bülent Yıldırım: 'Oyuncu oyun içerisinde aksiyon alırken eli uzatıyor, çarpışmayı engellemeye çalışıyor. Devam kararı doğru.'

Deniz Çoban: 'Devam kararı doğru.'