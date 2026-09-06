Barcelona, Mestalla Stadı'nda Valencia'yı 5-0 mağlup ederek İspanya Ligi'nde liderlik koltuğuna tek başına oturdu.

Barcelona, Mestalla'da maça güçlü bir başlangıç yaptı; Valencia'da ise belirgin bir gerileme göze çarptı. Hansi Flick'in ekibi bu durumu en iyi şekilde değerlendirdi ve daha ilk dakikalardan itibaren kendi oyun anlayışını sahaya yansıttı.

İlk gol henüz 5. dakikada geldi. Fermin Lopez'in nefis pasının ardından Lamine Yamal, topu ustalıkla ayağının dış cephesiyle vurarak fileleri havalandırdı.

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İki dakika sonra Yamal topu bir kez daha ağlara gönderdi, ancak inceleme sırasında ofsayt tespit edilmesi üzerine gol, video yardımcı hakem (VAR) odası tarafından iptal edildi.

Buna rağmen golün iptal edilmesi birkaç dakika sürdü ki bu, İspanya Ligi'nde bu sezonun yeni özelliklerinden biri olan yarı otomatik ofsayt kuralı göz önüne alındığında oldukça şaşırtıcıydı.

Alman teknik direktör, dördüncü hakeme rahatsızlığını dile getirdi; zira Barcelona'nın harika başlangıcı, ofsayt olup olmadığını öğrenmeyi beklerken aniden kesintiye uğramıştı.

Ofsayt, Lamine aleyhine yalnızca milimetrelik bir farkla verildi. Öte yandan, eski hakem Iturralde Gonzalez, "Cadena Ser" radyosunda yayınlanan "Carrusel Deportivo" programının canlı yayınında buna inanmadı.

Gonzalez şöyle konuştu: "Fark son derece küçük ve elimizdeki görüntü de en iyisi değil. Anlamadığım şey şu: Top için elektronik çip teknolojisine dayalı otomatik bir sistemimiz var ve bunun aldığı süre normal değil."

Ancak hakemin golü iptal etmekte gecikmesinin nedenine de değindi: "Bu gecikme mutlaka sistemdeki bir arızadan kaynaklanıyor ve çizgileri elle yeniden çiziyorlar; aksi takdirde bunun bir anlamı yok."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Ama bu ofsayt, cihaz için kolay bir karardı, çünkü oyuncular birbirinden ayrık durumdaydı."

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