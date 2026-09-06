Barcelona, Mestalla Stadyumu'nda oynanan maçta Valencia'yı 5-0 mağlup ederek İspanya La Liga'da liderliğe tek başına yükseldi.

Barcelona, Mestalla Stadyumu'ndaki maça güçlü başladı; Valencia'nın belirgin düşüşünün ortasında Hansi Flick'in takımı bu durumu en iyi şekilde değerlendirdi ve daha ilk dakikalardan kendi oyun anlayışını sahaya yansıttı.

İlk gol, yalnızca 5. dakikada geldi. Fermin Lopez'in muhteşem pasının ardından Lamine Yamal, topu ayağının dış cephesiyle ustaca ağlara gönderdi.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha ayrıntılı bir şekilde tartışabilirsiniz.

İki dakika sonra Yamal, topu bir kez daha ağlara yolladı; ancak inceleme sırasında bir ofsayt pozisyonu tespit edilmesinin ardından gol, video yardımcı hakem (VAR) odası tarafından iptal edildi.

Buna rağmen golün iptal edilmesi birkaç dakikalarını aldı; bu da La Liga'da bu sezonun yeni özelliklerinden biri olan yarı otomatik ofsayt kuralı göz önüne alındığında şaşırtıcıydı.

Alman teknik direktör, dördüncü hakeme rahatsızlığını dile getirdi; zira Barcelona'nın muhteşem başlangıcı, ofsayt olup olmadığını öğrenmeyi beklerken aniden kesintiye uğradı.

Ofsayt, yalnızca milimetrelik bir farkla Lamine aleyhine verildi. Öte yandan eski hakem Iturralde Gonzalez, "Cadena SER" radyosunda yayınlanan "Carrusel Deportivo" programının canlı yayınında buna inanmadı.

Şunları söyledi: "Çok yakın bir pozisyon ve elimizdeki görüntü de en iyisi değil. Anlamadığım şey, top için elektronik çip teknolojisine dayalı otomatik bir sistemimiz olması ve bunun aldığı sürenin normal olmaması."

Ancak hakemin golü iptal etmekte gecikmesinin nedenine de değindi: "Gecikmenin, sistemdeki bir arızadan kaynaklanması ve çizgileri elle yeniden çiziyor olmaları gerekiyor; aksi takdirde bunun bir anlamı yok."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Ama bu ofsayt, sistem için kolay bir pozisyon, çünkü oyuncular birbirinden ayrık."

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha ayrıntılı bir şekilde tartışabilirsiniz.



