Hakem uzmanından itiraf: Barcelona'nın penaltısı geçersizdi

AS gazetesi ve SER radyosunun hakem analisti Iturralde Gonzalez, İspanya Ligi'nin beşinci haftasında oynanan Levante maçında Barcelona'nın kazandığı penaltı hakkında görüşlerini paylaştı.

Barcelona ilk yarıyı, Xavi Espart ve Lamine Yamal'ın golleriyle 2-0 önde kapattı.

46. dakikada, ikinci yarının hemen başında hakem Gonzalez Esteban, Barcelona lehine penaltı kararı verdi.

AS gazetesi, penaltının Yamal'ın Aïssa Mandi ile temasa girmesinin ardından verildiğini ve penaltıyı Lamine'in bizzat kullanarak başarıyla gole çevirdiğini aktardı.

Ancak Iturralde Gonzalez, maç hakeminin kararına katılmadı ve "Bu hiçbir şekilde penaltı olamaz." dedi.

AS gazetesinin hakem analisti, "Topa alttan vurdu. Bu penaltı değil." ifadelerini kullandı.

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