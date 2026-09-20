İspanya La Liga'nın yedinci haftasında Real Madrid ile Atletico arasında oynanan Madrid derbisinde olaylar ilk yarıda kızıştı. Karşılaşma, ilk dakikalardan itibaren başlayıp bitiş düdüğüne kadar süren geniş çaplı hakem tartışmalarının yanı sıra bir dizi sert müdahaleye ve itiraza sahne oldu.

Eski İspanyol hakem Iturralde Gonzalez'e göre, Alex Baena'nın maçın başlamasından 5 dakika sonra Arda Güler'e yaptığı müdahale sarı kartı hak ediyordu; zira Real Madrid oyuncusunu arkadan yere düşürmüştü.

Şöyle konuştu: "Bu bir sarı karttır; çünkü ona arkadan diziyle vurdu. Açık bir faul."

Diego Simeone, kendisi de kart gösterilmesini talep eden Güler'in tepkisine itiraz etti ve Atletico'nun teknik direktörü uyarı aldı.

Güler ile Baena arasındaki tartışma 18. dakikada yeniden alevlendi, ancak hakem oyunculardan hiçbirine kart göstermedi. Iturralde ise Baena'nın dizini kullanmasının daha tehlikeli olduğunu belirtti; ayrıca Simeone'ye verilen uyarıyı eleştirerek Real Madrid'in yedek kulübesindeki bazı oyuncuların da itiraz etmek için ayağa kalktığını ifade etti.

35. dakikada Pubill, Kylian Mbappe'nin öncülük ettiği bir kontratağı durdurmasının ardından sarı kart gördü. Bir dakika sonra olaylar tırmandı; Jude Bellingham'ın Cuti Romero'ya yaptığı müdahalede Arjantinli oyuncunun dizinin Real Madrid oyuncusuna temas etmesi tartışmalı bir müdahaleye yol açtı.

Ortiz Arias, Bellingham'a sarı kart gösterdi; ardından VAR hakemi Trujillo Suarez pozisyonu incelemesi için onu çağırdı. Hakem geri dönerek Real Madrid oyuncusunun uyarısını iptal etti ve sarı kartı Romero'ya gösterdi.

Iturralde, kararın yeterli olmadığını değerlendirdi ve Romero'nun müdahalesinin kırmızı kartı hak ettiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Topa ulaşmaya çalıştı ve bu kırmızı kart gerektirir. Ayağını sertçe sabitledi ve geri çekmedi."

Sert müdahaleler bununla da sınırlı kalmadı; sonraki dakikalarda Kang-in Lee'nin Federico Valverde'ye arkadan yaptığı temas cezasız kaldı. Bu durum, müdahaleyi sert bulan ve ciddi bir sakatlığa yol açabileceğini değerlendiren Iturralde'nin bir kez daha itiraz etmesine neden oldu.

Böylece Madrid derbisinin ilk yarısı, maçın ilk dakikalarından itibaren sert müdahalelerin ve itirazların kendini dayattığı bir dizi tartışmalı hakem kararı arasında sona erdi.