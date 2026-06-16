Hakem görüşü... Mısır, Belçika karşısında penaltı hak etti mi?

Hakem kararlarını analiz eden İspanyol "Archivo Far" sitesi, 2026 Dünya Kupası'nda Mısır ile Belçika arasında oynanan maçın en dikkat çeken anlarından biri etrafında kopan tartışmayı sonlandırdı; bu pozisyonda Mısırlılar penaltı verilmesini talep etmişti.

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, Belçika ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Brezilyalı hakem Ramon Abate'nin kararlarına öfkesini dile getirmiş ve Ahmed Sayed "Zizo"nun ceza sahası içinde tutularak düşürülmesine rağmen takımının açık bir penaltıdan mahrum bırakıldığını vurgulamıştı.

Hossam Hassan maçın ardından şunları söyledi: "Açık bir penaltı var ve bunun verilmemesine ve hakemin video incelemesine başvurmaması beni şaşırtıyor. Eğer bu Belçika lehine olsaydı, hakem bunu verirdi."

Ancak "Arquivo Far" sitesinden yayınlanan hakem değerlendirmesi, tartışmalı duruma farklı bir bakış açısı getirdi. Site, Mısır milli takım oyuncularının itiraz ettiği pozisyonun "penaltı sahasının sınırında" olduğunu vurgulayarak, pozisyonun saha dışında gerçekleştiği için penaltı verilmesini gerektirecek nitelikte olmadığını açıkladı.

Site, Brezilyalı hakem Ramon Abate'ye 10 üzerinden 6,5 puan vererek, Belçika ve Mısır arasındaki maçta iyi bir performans sergilediğini ve olayların seviyesine uygun davrandığını belirtti.

Raporda, hakemin klasik bir hakemlik tarzı benimsediği, doğru zamanda müdahale ettiği ve mümkün olduğunca oyunun akışını bozmadığı belirtildi. Ayrıca, maç boyunca disiplinle ilgili çoğu durumu doğru bir şekilde yönettiği de ifade edildi.

Site, Abate'nin ilk yarıda bazı sınırlı takdir hataları yaptığını, ancak maçın geri kalanında bunları telafi ettiğini ve maçın gidişatını tamamen kontrol altında tuttuğunu belirtti.

Raporda, hakemin en göze çarpan hatasının, Jeremy Doku'ya yaptığı müdahalenin ardından Mısır milli takımından bir oyuncuya açık bir sarı kart göstermemesi olduğu belirtildi ve bu anın, performansındaki en önemli olumsuz nokta olduğu değerlendirildi.

"Archivo Far", değerlendirmesini Brezilyalı hakemin genel olarak maçı güçlü bir şekilde yönettiğini ve Mısır milli takımının penaltı talep ettiği durumun itiraz konusu olduğunu, ancak sitenin görüşüne göre bu pozisyonun ceza sahası dışında gerçekleştiğini ve bu nedenle penaltı vermeme kararının hakemlik açısından doğru olduğunu belirterek sonlandırdı.