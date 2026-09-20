İspanyol "Marca" gazetesinin ünlü yazarı ve eleştirmeni Jose Vicente Hernaez, Madrid derbisinde Atletico'ya 2-1 kaybedilen ağır mağlubiyetin ardından Real Madrid içindeki açık yaraya parmak bastı ve kendine has açık sözlü üslubuyla Los Blancos'un yaşadığı krizi ele aldı.

Atletico Madrid karşısındaki mağlubiyetin ardından yayımlanan sert bir görüş yazısında Hernaez, Los Blancos'un sezon başlangıcını çevreleyen kuşkuları irdeleyerek, Bernabeu'daki hücum şovunun deplasmandaki futbolsal yetersizliği gizleyen bir aldatmacadan başka bir şey olmadığını vurguladı.

Eleştiri oklarını doğrudan, geçmişin hayal kırıklıklarını silmek için gelen ancak aynı tuzağa düşen teknik direktör Jose Mourinho'ya yöneltti.

Hatırlatmak gerekirse, Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, İspanya Ligi'nin yedinci haftasının zirve mücadelesinde takımının ev sahibi Atletico Madrid'e 2-1 kaybetmesinin ardından hakemi eleştirmiş ve ilk yarıda Atletico'nun iki oyuncusunun kırmızı kart görmeyi hak ettiğini vurgulamıştı.

Yazının metni şöyleydi:

Doğru. Bernabeu sahasında çok gol atıyorlar, ancak kupalar (en azından lig kupası) deplasmanda belirleniyor.

Bernabeu dışında bu Madrid takımı taraftarının sabrını sınıyor. Hayır, bu hiç işe yaramıyor.

Espanyol'u, maçın normal süresinin bitiminden sonra Carlos Espi'nin golüyle 1-0 yendiler. Aynı durum Elche'de de tekrarlandı; iki gollük üstünlüğü heba ettiler ve Espi bir kez daha durumu kurtarmak zorunda kaldı.

Kalesine tek bir gol dahi atamadıkları Real Betis'e kaybettiler. Şimdi de Wanda Metropolitano sahasında Atletico Madrid'e kaybediyorlar; Atletico, 2-0'lık üstünlüğünden hoşnut olmayarak durumu daha da kötüleştirebilirdi ve üstüne üstlük, Real Madrid on kişi oynamasına rağmen maçta kalabilmek için büyük mücadele verdiler.

Real Madrid'in Wanda Metropolitano'daki çilesinin Huijsen'in hatasıyla başladığı doğru. Kötü konumlanması, Atletico Madrid'e 1-0'lık üstünlüğü getiren penaltıya sebep oldu ve aynı zamanda kırmızı kart görmesine yol açtı.

Bu, takımı kritik bir duruma soktu; 1-0 geride, on kişi oynayan ve tamamen mağlup görünen bir hale getirdi. Atletico Madrid neredeyse pes edecekti, ancak yalnızca Wanda Metropolitano taraftarının tezahüratlarının keyfini çıkarmakla yetindiler. Bu, onları daha büyük bir felaketten kurtardı.

Huijsen o hatayı yapmasaydı ne olurdu? Bunu asla bilemeyeceğiz, ancak açık olan şu ki, Real Madrid o ana kadar Oblak için kayda değer hiçbir tehlike oluşturmamıştı.

Cuti Romero'nun Bellingham'ın dizine basmasının ardından paçayı kurtardığı olası kırmızı kart bile kabul edilebilir bir mazeret değil, çünkü gerçek şu ki Real Madrid maçı kazanmak için oynamıyordu.

Kısacası: Mourinho, son iki sezonun anısını silme umuduyla Real Madrid'in yedek kulübesine geldi, ancak bunu başaramadı. İkinci yarıda performansları düşse de Santiago Bernabeu sahasında ezici galibiyetler aldıkları doğru, ancak gerçek şu ki lig daha yeni başladı ve lider ile aralarında altı puan fark var. Bu arada, kıyaslamalar işe yaramaz.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz



