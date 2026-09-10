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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Hakaretin ardından: Valencia'nın teknik direktöründen Rodri'nin özrüne yorum

Valencia - Barcelona
Valencia
Barcelona
La Liga
Rodri
C. Corberan
İspanya

Valencia'nın teknik direktörü Carlos Corberán, Mestalla Stadı'nda oynanan ve konuk ekibin 5-0'lık galibiyetiyle sona eren Barcelona-Valencia maçının ardından Rodri'nin yol açtığı tartışma hakkında konuştu.

El Día Después programının kameraları, Rodri'yi yedek kulübesinde Pau Cubarsí ile konuşurken ve Valencia takımını zayıf ve son derece kötü olarak nitelerken görüntüledi.

Açıklamalarının yarattığı gürültünün ardından Rodri, Barcelona'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord karşısında oynadığı maçın ardından alenen özür diledi ve konunun özel bir sohbet sırasında sadece bir "şaşkınlık ifadesi" olduğunu belirtti. Ayrıca Valencia'nın kaptanı ve takımın tüm oyuncularından özür dilemek için doğrudan José Gayà ile iletişime geçti.

Corberán, takımının Sevilla ile oynayacağı maç öncesindeki basın toplantısında bu konu hakkında soruldu ve Rodri'nin özrünü kabul ettiğini açıkladı; ancak aynı zamanda Barcelonalı oyuncunun sözlerini yerinde bulmadığını belirtti.

Sport gazetesi, Valencia teknik direktörünün açıklamalarını yayımladı. Corberán şunları söyledi: "Bana göre tamamen yerinde olmayan sözlerdi, çünkü bunların meslektaşlara duyulan saygıdan kaynaklanan sözler olmadığını düşünüyorum."

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Sözlerine şöyle devam etti: "Olayın yaşandığı anda Gayà, Rodri ile bir konuşma yapma girişiminde bulundu. Rodri de daha sonra alenen bir özür sundu; bunu kabul ediyor ve bunun uygun özür olduğunu anlıyoruz."

Valencia teknik direktörü ayrıca Rodri gibi bir oyuncunun konumuna ve açıklamalarının yapıldığı bağlama vurgu yaptı ve şunları belirtti: "Sonuç olarak, konu iki meslektaş arasındaki bir konuşma bağlamında geçmiş olsa bile, neyi temsil ettiğimizi biliyoruz."

Corberán ayrıca Rodri'nin Mestalla Stadı ve İspanya Milli Takımı ile olan ilişkisini de hatırlattı. Orta saha oyuncusu, İspanya'nın son başarılarındaki en önemli yıldızlarından biri olarak üstlendiği role duyulan takdirin bir göstergesi olarak, maç sırasında oyundan çıkarıldığı anda Valencia taraftarlarının sıcak alkışlarını almıştı.

Teknik direktör şöyle konuştu: "O çok önemli bir oyuncu ve üstelik Mestalla nedeniyle ve İspanya Milli Takımı'yla elde ettikleri başarının temsil ettiği şey nedeniyle duygulandı."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Bu özrü kabul ediyoruz, çünkü yerinde olmayan yorumlar veya sözler karşısında yapılabilecek en az şeyin bu olduğunu anlıyoruz."

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