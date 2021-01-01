Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray açıklaması: İnşallah olur

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu, bir gün Galatasaray'da forma giymek istediğini söyledi.

A Milli Takım ve Milan'ın yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu ile Juventus forması giyen bir diğer milli takım oyuncusu Merih Demiral, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Hakan Çalhanoğlu neler söyledi?

Sezon sonunda Milan ile sözleşmesi sona erecek olan ve geçtiğimiz günlerde koluna aslan dövmesi yaptıran Hakan Çalhanoğlu, bir gün Galatasaray forması giymek istediğini söyledi.

"İlerde olur mu olmaz mı bilmiyorum ama inşallah olur. Dövme yaptırmamın sebebi de aslanı çok seviyorum ve Galatasaray taraftarı olduğum için yaptırdım. İnşallah olur neden olmasın."

Merih Demiral neler söyledi?

Juventus savunmasının önemli ismi Merih Demiral ise A Milli Takım'ın fikstürünü değerlendirdi.

"Çok önemli maçlarımız var. Hollanda maçına iyi başlamak istiyoruz. Sahada gereken mücadeleyi verirsek, iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum"

Hakan Çalhanoğlu bu sezon ne yaptı?

Milan formasıyla Serie A'da 23 maçta görev yapan Hakan Çalhanoğlu, 2 gol atarken 9 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Yıldız oyuncu tüm kulvarlarda ise 33 maçta 7 gol, 11 asistlik bir performans sergildi.

Merih Demiral bu sezon ne yaptı?

Juventus formasıyla Serie A'da 14 maçta görev yapan Merih Demiral bir asistle oynadı. 23 yaşındaki oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde de 5 karşılaşmada sahaya çıktı.