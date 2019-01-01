Hakan Çalhanoğlu ve Milan yeni sözleşme için görüşüyor

Kariyerini İtalya'nın Milan takımında sürdüren Hakan Çalhanoğlu, kulübü ile olan sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı.

ekiplerinden forması giyen Hakan Çalhanoğlu, kariyerini Milano ekibinde sürdürmek istiyor.

Calciomertaco.com'un haberine göre Çalhanoğlu'nun menajerliğini yapan Bektaş Demirtaş, geçtiğimiz günlerde Milan yöneticileriyle bir araya geldi ve yeni sözleşme için görüşmelere başlandı.

Haberde 'ın geçtiğimiz aylarda 25 yaşındaki futbolcu için 6 milyon euro'luk transfer teklifinde bulunduğu belirtilirken İtalyan ekibinin oyuncuyu 20 milyon euro'dan az bir fiyata satmaya yanaşmadığı ifade edildi.

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2017 yılında 'den transfer edilen Hakan, Marco Giampaolo'nun ardından Milan'ın başına geçen Stefano Pioli'nin de gözüne girmiş ve ilk 11'in değişilmez isimlerinden biri olmuştu.

2018-19 sezonunda kırmızı siyahlı formayla 45 maça çıkan ve dört gol atıp dokuz asist yapan Çalhanoğlu, bu sezon tamamı ilk 11'de olmak üzere 14 karşılaşmada şans buldu.