Hakan Çalhanoğlu ve Milan yeni sözleşme için görüşüyor
Serie A ekiplerinden Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, kariyerini Milano ekibinde sürdürmek istiyor.
Calciomertaco.com'un haberine göre Çalhanoğlu'nun menajerliğini yapan Bektaş Demirtaş, geçtiğimiz günlerde Milan yöneticileriyle bir araya geldi ve yeni sözleşme için görüşmelere başlandı.
Haberde Galatasaray'ın geçtiğimiz aylarda 25 yaşındaki futbolcu için 6 milyon euro'luk transfer teklifinde bulunduğu belirtilirken İtalyan ekibinin oyuncuyu 20 milyon euro'dan az bir fiyata satmaya yanaşmadığı ifade edildi.
2017 yılında Bayer Leverkusen'den transfer edilen Hakan, Marco Giampaolo'nun ardından Milan'ın başına geçen Stefano Pioli'nin de gözüne girmiş ve ilk 11'in değişilmez isimlerinden biri olmuştu.
2018-19 sezonunda kırmızı siyahlı formayla 45 maça çıkan ve dört gol atıp dokuz asist yapan Çalhanoğlu, bu sezon tamamı ilk 11'de olmak üzere 14 karşılaşmada şans buldu.