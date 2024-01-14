Inter'in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu, oynadığı futbolla kariyer rekoruna ulaştı.

İtalya Serie A’nın 20’nci haftasında Inter, U-Power Stadyumu’nda Monza’ya konuk oldu. Inter’de forma giyen milli orta saha Hakan Çalhanoğlu, mücadelede iki kez sahneye çıkarken alınan galibiyete büyük bir katkı sağladı.

Hakan ne yaptı?

Maçın 12’nci dakikasında kazanılan penaltıda hata yapmayan 29 yaşındaki oyuncu, 60’ıncı dakika bir kez daha ağları sarstı ve bu sezon ligdeki 9’uncu toplamda ise 10’uncu golünü kaydetti. Inter’in maçtaki diğer gollerinin altına ise 14’üncü ve penaltıdan 84’üncü dakikalarda Lautaro Martinez, 88’inci dakikada ise Marcus Thuram imzasını attı. Monza’nın tek golü ise 69'da Matteo Pessina’dan geldi.

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Bu sonuçla lider 51 puandaki Inter, maç fazlasıyla Juventus ile puan farkını 5’e yükseltti. Monza ise 25 puanla 11’inci sırada yer alıyor.

Kariyer rekorunu kırdı!

Hakan Çalhanoğlu tüm kulvarlarda 10 gole ulaşarak, Inter kariyerindeki en golcü sezonuna ulaşarak formunun zirvesinde olduğunu kanıtladı.