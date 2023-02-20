Inter'den ayrılacağı konuşulan Hakan Çalhanoğlu için İtalyan ekibinden, "Menajeriyle görüşme halindeyiz" açıklaması geldi.

Çalhanoğlu'nun sözleşmesi 2024 yazında bitiyor

Inter ayrılık iddialarını yalanladı

Milli oyuncuyla sözleşme uzatmak istiyorlar

NE OLDU? Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu için kulübün CEO'su Giuseppe Marotta'dan açıklama geldi ve oyuncunun menajeriyle görüşme halinde olduklarını belirtti.

NE SÖYLENDİ? Marotta açıklamasında şunları söyledi: "Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak için çalışıyoruz. Menajerleriyle görüşme halindeyiz, onunla ve daha fazla oyuncuyla temaslarımız devam edecek."

HAKAN ÇALHANOĞLU NE DÜŞÜNÜYOR? İtalyan medyasında yer alan bazı haberlere göre, Hakan Çalhanoğlu da yoluna Inter'de devam etmek istiyor.