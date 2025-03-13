Hakan Çalhanoğlu'ndan sonra Inter'e ikinci Türk transfer

Hakan Çalhanoğlu'nun forma terlettiği Inter takıma ikinci Türk transferini yapmaya hazırlanıyor.

Inter kadroya milli bir oyuncu daha katacak

Arda Güler iddiaları var

Hakan Çalhanoğlu faktörü Arda Güler için önemli

NE OLDU? Hakan Çalhanoğlu'nun forma terlettiği Inter kadroya milli bir oyuncu daha transfer etmeye hazırlanıyor. Inter'in Arda Güler ile ilgilendiği iddia edildi.

BÜYÜK RESİM: Tuttosport'un haberine göre, Real Madrid, Arda Güler'i satmaya sıcak bakıyor ancak oyuncunun kontrolünü elinde tutmak istiyor. Bu yüzden kiralama veya geri satın alma opsiyonlu satış düşünüyor. Bundesliga'dan Eintracht Frankfurt ve Bayer Leverkusen'in ilgisi olsa da Arda Güler, Serie A'ya ve özellikle Inter'e daha sıcak bakıyor.

Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler için önemli bir referans olabilir ve adaptasyon sürecini kolaylaştırabilir.

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Ayrıca Alman futbol sitesi fussball.news, genç oyuncunun milli takımdan arkadaşı Kenan Yıldız'ın izinden giderek Juventus'ta forma giymeyi düşündüğünü yazdı. Real Madrid yönetiminin Arda Güler'in gelişimini önemsediği ve onu yalnızca satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak göndermeyi düşünebilecekleri belirtildi.

Kulübün, 10 yıl içinde genç futbolcunun dünya futbolunun en büyük yıldızlarından biri olacağına inandığı aktarıldı. Arda Güler bu sezon 29 maçta toplam 1.081 dakika süre buldu. Milli yıldız bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.