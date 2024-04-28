Hakan Çalhanoğlu, Torino karşısında 2 golle yıldızlaştı. Yıldız futbolcu AC Milan sorusuna da yanıt verdi.

İtalya Serie A'da geçen hafta ezeli rakibi AC Milan'ın 2-0 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Inter, şampiyon apoletiyle çıktığı 34. hafta mücadelesinde Torino'yu konuk etti.

İlk yarının golsüz sona erdiği karşılaşmada Torino, 49. dakikada Tameze'nin direkt kırmızı kartla oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı.

Voleyle ağları sarstı

İlk yarıda golü bulamayan Inter, ikinci yarıya hızlı başladı. 56. dakikada sahneye A Millî Takım'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu çıktı.

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Ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Mkhitaryan, sol tarafa pasını aktardı. Ceza alanı içi sol çaprazında boş durumda olan Hakan Çalhanoğlu yerden seken topa sol ayağıyla gelişine yarım voleyi vurdu ve meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu.

İkinci gol penaltıdan

Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun skoru 1-0'a getiren golün ardından temposunu düşürmedi. 59. dakikada Lautaro Martinez ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Thuram, rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Çalhanoğlu sağ ayağıyla çok sert vurdu ve topla kaleci Savic'i farklı köşelere göndererek farkı ikiye çıkardı.

AC Milan sorusuna yanıt!

Hakan Çalhanoğlu, maçın ardından şampiyonluk kutlamaları öncesinde açıklamalarda bulundu.

Hatırlanacağı üzere Hakan, AC Milan'dan Inter'e transfer olduktan sonra AC Milan'ın şampiyonluk kutlamalarında takım otobüsünde Zlatan Ibrahimovic ve taraftarlar, millî futbolcu aleyhinde sloganlar atmıştı. Çalhanoğlu'na, takım otobüsünde o sloganlara bir yanıt verip verilmeyeceği soruldu.

Yıldız futbolcu, "Milan'dan intikam almak ve otobüste ortalığı karıştırmak mı? Ben ortalığı karıştırmam, sakin kalmak istiyorum. Onların yaptıklarına kıyasla ben bunları yapmam" sözlerini sarf etti. Çalhanoğlu ayrıca, "Inter benim her şeyim, onlar benim seviyemi yükseltti. Onlar için her şeyi yaparım" sözlerini sarf etti.