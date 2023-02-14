Hakan Çalhanoğlu'ndan deprem çağrısı: "Gereken neyse yapılsın"

Hakan Çalhanoğlu deprem konusunda yetkililere seslenerek gerekli önlemlerin alınması için çağrıda bulundu.

Türkiye depremde büyük yara aldı

Futbolcular yaraları sarmaya çalışıyor

Hakan Çalhanoğlu bu acıların tekrarlanmasını istemiyor

NE OLDU? Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Futbolcular, depremden etkilenen vatandaşlara yardım edebilmek için Socrates deprem dayanışma ve destek yayınında buluştu.

NE SÖYLENDİ? Yardım yayınında konuşan Hakan Çalhanoğlu şunları söyledi: "Yetkililere seslenmek istiyorum. Türkiye bir deprem ülkesi. Lütfen böyle acıların bir daha yaşanmaması için gereken neyse yapılsın."

BAŞKA NE SÖYLENDİ? Ayrıca Çalhanoğlu hislerini şu sözlerle açıkladı: "Depremlerin bende yarattığı acıyı tarif etmem çok zor. Konuşurken içim sızlıyor, konuşamıyorum. Bu ve benzeri felaketler yeniden başımıza gelebilir, gelecek. Önemli olan artık bu felaketler için hazırlıklı olmak."