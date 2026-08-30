Hakan Çalhanoğlu, Inter’i Sardinya’da gereksiz yere zorlu geçen galibiyete taşıdı

Inter, pazar günü Cagliari karşısında işi gereksiz yere zora soktu. Milan ekibi maçın neredeyse tamamını domine etti ve farkı açacak fırsatlar yakaladı. Sadece Hakan Çalhanoğlu gol atınca mücadele uzun süre heyecan içinde geçti, ancak son şampiyon sonunda üstünlüğünü korudu: 0-1. Inter, iki maçta altı puana ulaştı; Cagliari ise iki maçta üç puanda kaldı.

Inter’in devre arasına 0-1’lik üstünlükle girmesi adeta küçük bir mucize sayılırdı. Nerazzurri Sardinya’da oyunun mutlak hâkimiydi, on beş şut çekti, ancak yalnızca bir kez ağları havalandırabildi.

10. dakikada Nicolò Barella, Çalhanoğlu’nu boş alanda buldu ve Türk oyuncuya ceza sahası çizgisinin üzerinde fazla alan bırakıldı. Kusursuz vuruş tekniğini konuşturan Çalhanoğlu, topu köşeye mükemmel yerleştirdi: 0-1.

Bunun ardından Inter adına fırsat yağmuru ve sürekli bir tehdit geldi. Teknik direktör Christian Chivu’nun ekibi ise hiç verimli değildi ve Federico Dimarco, Francesco Esposito, Lautaro Martínez ile Manuel Akanji başta olmak üzere fırsatları değerlendiremedi.

Devre arasının ardından oyunun görüntüsü fazla değişmedi. Inter üstünlüğünü sürdürdü ve Cagliari de aşağı yukarı yenilgiyi kabullenmiş gibiydi. Ancak fırsatlar yine değerlendirilemedi ve Cagliari yavaş yavaş daha fazla inanç kazanmaya başladı.

Cagliari’nin neredeyse kaçınılmaz olan büyük fırsatı bitime on dakika kala geldi. Michel Adopo ceza sahasında tamamen boş durumda vuruşunu yaptı, ancak Josep Martínez sınanmadan önce Yann Bisseck, topu çizgiden kafayla çıkararak Inter’in kahramanı oldu.