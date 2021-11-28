Hakan Çalhanoğlu, Inter'e getirdiği galibiyetle Lionel Messi'nin ardına yerleşti

Inter'in orta sahası Hakan Çalhanoğlu takımına galibiyeti getirdiği gol ile Avrupa'da Lionel Messi'nin ardından ikinci sıraya yerleşti.

Serie A'nın 14. haftasında Venezia sahasında Inter'i konuk ederken karşılaşmayı 2-0'lık skorla Simone Inzaghi'nin öğrencileri kazandı.

Karşılaşmada gol perdesini 34. dakikada Hakan Çalhanoğlu açtı ve bu golüyle Avrupa'nın 5 büyük liginde adını konuşturdu.

Hakan Çalhanoğlu ne başardı?

Hakan Çalhanoğlu, Venezia'yı ceza sahası dışından attığı golle avladı.

Opta verilerine göre; milli oyuncu, 2013-14 sezonundan bu yana Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla ceza sahası dışından gol atan ikinci futbolcu oldu.

61 golle Messi zirvede yer alırken Çalhanoğlu 26 gole ulaştı ve Christian Eriksen ile gol sayısını eşitledi.

Hakan Çalhanoğlu bu golüyle 2013-14 sezonundan bu yana Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla ceza sahası dışından gol atan 𝐢𝐤𝐢𝐧𝐜𝐢 futbolcu oldu.



1⃣ 𝟔𝟏 𝐆𝐨𝐥 Lionel Messi

2⃣ 𝟐𝟔 𝐆𝐨𝐥 Hakan Çalhanoğlupic.twitter.com/XviD6r7Cf6 — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) November 28, 2021

Ayrıca Hakan Çalhanoğlu, Venezia karşısındaki golüyle ilk kez hem Bundesliga'da hem de Serie A'da üst üste üç lig maçında da gol kaydetmiş oldu.

Hakan Çalhanoğlu'nun bu sezon performansı nasıl?

Yaz transfer döneminde Milan'dan ayrılan Hakan Çalhanoğlu, Inter'e transfer oldu ve kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla toplam 15 karşılaşmaya çıktı ve 4 gol, 3 asist kaydetti.

Inter'i ne bekliyor?

Bu sonucun ardından Inter yükselişini sürdürürken puanını da 31'e çıkardı. Venezia ise 15 puanda kaldı.

Simone Inzaghi'nin öğrencileri Serie A'da 1 Aralık'ta Spezia'yı konuk ederken ardından 4 Aralık'ta Roma deplasmanına konuk olacak ve Jose Mourinho'nun ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Hakan Çalhanoğlu ve arkadaşları, Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 Aralık'ta Real Madrid deplasmanına konuk olacaklar.