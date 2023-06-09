İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile karşı karşıya gelecek olan Inter'i Türk oyuncusu Hakan Çalhanoğlu final maçı öncesinde görüşlerini paylaştı.

Bu sezon Serie A’da beklediği sonuçları alamayan ancak Şampiyonlar Ligi'nde Porto, Benfica ve Milan’ı eleyerek İstanbul'da oynanacak finale kalmayı başaran Inter’in yıldızı kupayı kazanmak istediklerini söyledi.

“Öncelikle ülkemde bu finali oynayacak olmaktan dolayı mutlu ve gururluyum. Beni destekleyeceklerinden eminim ve umarım kupayı Türkiye'de kaldırabilirim.

Kolay olmayacağını biliyoruz. City çok güçlü ama biz de bu maça kalbimizi koyacağız. İlkay Gündoğan ile konuşma fırsatım olmadı ama o çok saygı duyduğum bir oyuncu.

İlkay Almanya Milli Takımı için oynuyor ben Türkiye için oynuyorum ama kararına saygı duyuyorum sonuçta hepimizin kalbi Türkiye için atıyor.

Rakibimizi çok iyi inceledik. Nasıl oynadıklarını anlamak önemli.

Gücümüzü ve kalitemizi göstereceğimize inanıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde her zaman iyi oynadık korkmamalıyız.

Rakibimiz oyunun her iki aşamasında da çok iyi oynuyor ancak sahada cesur olmamız gerekiyor”