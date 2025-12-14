Hakan Çalhanoğlu çılgınlığı yeniden başladı! Süper Lig devi transferde gaza bastı

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun Serie A devi İnter'de sözleşmesinin sona ermesine 1.5 sezon kalırken Süper Lig'e transfer olacağı yönündeki haberler de artıyor.

Ne söylendi?

Galatasaray Yönetimi’nin geçtiğimiz yaz kadrosuna katmayı en çok istediği isimlerden biri Hakan Çalhanoğlu’ydu. İtalya Serie A ekiplerinden İnter’in formasını giyen Milli futbolcu için büyük uğraşlar verilmiş fakat mutlu sona ulaşılamamıştı. Ancak Cim Bom bu kez transferi bitirmekte kararlı.

Fanatik'in haberine göre; 2027 Haziran’da kontratı bitecek olan Hakan için bu kez 10-15 milyon Euro dolaylarında bir bütçe ayrıldı. Milli futbolcunun da Sarı-Kırmızılı formayı giyebilmek adına her türlü fedakarlığa hazır olduğu öğrenildi.

Sarı-Kırmızılılar, Devler Ligi’nde üst turlara yükselebilmek için kadrosunu güçlendirmeyi çok istiyor. Bu doğrultuda 31 yaşındaki futbolcu için tüm şartlar zorlanacak. Geçen yaz Çizme ekibi, Hakan’ı satmak için 20-25 milyon Euro dolaylarında bir bonservis bedeli talep etmişti. Fakat yapılan pazarlıkların ardından bir türlü istenen neticeye ulaşılamamıştı.

Bu doğrultuda İnter ile yapılacak pazarlıklarda Aslan’ın işinin kolaylaşması bekleniyor. Cim Bom, devre arası transfer dönemi açılır açılmaz pazarlıklara başlayıp, oyuncuyu kadrosuna katmayı çok istiyor.

Performansı

Bu sezon 18 resmi maçta 7 gol, 3 asistlik skor katkısı sağlayan ve ekim ayında İnter'de ayın oyuncusu seçilen yıldız ismin transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.