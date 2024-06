Jose Mourinho Galatasaray efsanesinin oğlunu Fenerbahçe'ye transfer edebilir

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de oldukça sürpriz bir isim gündeme geldi.

Yeni sezon öncesinde teknik direktörlük görevine Jose Mourinho’yu getiren ve gelecek sezon şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe’de sürpriz bir isim gündeme geldi.

Portekizli teknik direktörün, Galatasaray’ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi’nin oğlu Ianis Hagi’yi bu yaz Fenerbahçe’ye transfer edebileceği öne sürüldü.

Mourinho beğeniyor

Mourinho’nun yakın bir dostu olan ve aynı zamanda Ianis’in de menajerliğini yapan Rumen futbol adamı Victor Becali temsilciliğini yaptığı oyuncunun bir sonraki adresinin Fenerbahçe olabileceğini açıklarken, “Jose Mourinho ile ilişkimizin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Şu anda hiçbir şey yok. Ama bu Ianis Hagi'nin Fenerbahçe'ye gelemeyeceği anlamına gelmiyor. Mourinho, Ianis’in oyununu her zaman beğendi. Onu her zaman yüksek kaliteli bir oyuncu olarak gördü. Ianis'in Fenerbahçe'ye gideceğini şimdiden teyit edemeyiz ama yakın gelecekte her şey olabilir” ifadelerini kullandı.

EURO 2024'te oynayacak

Şu anda Romanya Milli Takımı’nın EURO 2024 kampında bulunan Ianis’in bonservisi İskoç takımı Rangers’ta bulunuyor. Rangers’a 2020 yazında 3,5 milyon euro karşılığında Belçika takımı Genk’ten transfer olan Ianis, geride bıraktığımız sezonu kiralık olarak La Liga takımı Alaves’te geçirmişti.

Hem 10 numara pozisyonunda hem de her iki kanatta oynayabilen ve İstanbul’da doğan 25 yaşındaki yıldız oyuncu üst düzey tekniği ve pas kalitesiyle dikkat çekiyor.