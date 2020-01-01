"Hagi mi Alex mi?" İşte Cenk Tosun'un yanıtı

Milli futbolcu Cenk Tosun, sosyal medya üzerinden yaptığı yayınla hayranlarının sorularını cevapladı.

Premier Lig ekiplerinden forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun sosyal medya hesabı üzerinden gelen soruları yanıtladı.

28 yaşındaki futbolcu, Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında sorulan "Hagi mi Alex mi?" sorusuna "Alex" yanıtını verdi ve ekledi:

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"İkisi de çok iyiydi, ben arada kalıyorum. Alex'e karşı oynadığım için mi, gollerini daha çok izlediğim için mi, bana Alex gibi geliyor ama benden yaşça büyük olanlar Hagi diyor. Sosa mı Talisca mı deyince Sosa, Messi mi Ronaldo mu deyince, bence Ronaldo."

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"Sakatlığım 6-7 ay devam edecek"

Milli futbolcu sakatlığının son durumu hakkında ise, "Ayağım gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. Dün ameliyattan sonra 1 ay oldu. Allah'a şükür iyi gidiyor. 6-7 ay sürecek gibi görünüyor. Hala değneklerleyim ama biraz basabiliyorum artık. 4 hafta hiç bastırtmadılar. Şu anda yüzde 50 basabiliyorum ayağımı" şeklinde konuştu.

"En beğendiğim Türk futbolcu Çağlar"

En beğendiği Türk futbolcunun forması giyen Çağlar Söyüncü olduğunu dile getirdi:

"Şu anda en beğendiğim Türk oyuncu Çağlar Söyüncü diyebilirim. En iyi anlaştığım oyuncular Beşiktaş'ta Oğuzhan, Atınç, Necip... Bizim grup belliydi. Mustafa Pektemek. Grup aynıydı genelde. En iyi oyuncu derseniz, yine Jose Sosa. Ben Sosa kadar iyi 10 numara görmedim, onun kadar iyi 10 numarayla oynamadım."