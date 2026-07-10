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France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Hafiz Draji: Fransa turu hak etti… Fas ise başarısını tekrarlayamadı

Fransa - Fas
Fransa
Fas
Dünya Kupası
Fransa
Fas
ABD

Cezayirli gazeteci Bono'yu övüyor ve Faslı taraftarlara bir mesaj gönderiyor

Cezayirli spor yorumcusu Hafiz Daraji, Fransız milli takımının Fas milli takımını mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’nda yarı finale yükselmeyi hak ettiğini vurguladı ve kaleci Yassine Bono’nun muhteşem performansına dikkat çekti.

Fransa milli takımı, dün Perşembe akşamı Boston'da oynanan çeyrek final maçında Kylian Mbappé ve Ousmane Dembélé'nin golleriyle Fas'ı 2-0 mağlup etti.

Draj, “Facebook” hesabından yaptığı paylaşımda, Fas milli takımının “2022 Dünya Kupası’ndaki başarısını tekrarlayamadığını” vurguladı.

Cezayirli gazeteci, Atlas Aslanları'nın geçen Dünya Kupası'nda ilk Arap ve Afrika takımı olarak yarı finale yükselmesiyle elde ettiği tarihi başarıya atıfta bulunuyor.

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Dünya Kupası
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BLN

Draji, özellikle ilk yarıda Mbappé'nin penaltısını kurtaran Yassine Bono'yu övmeyi de ihmal etmedi.

Cezayirli gazeteci, konuşmasını Faslı taraftarlara bir mesajla noktaladı ve “Bu Dünya Kupası’nda Arap ve Afrika takımları arasında en iyi sonucu elde eden Fas milli takımı ve taraftarlarına daha fazla şans diliyorum” dedi.

Fransız milli takımı, bugün Cuma akşamı oynanacak Belçika-İspanya maçından galip çıkacak takımı bekliyor.

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