Cezayirli spor spikeri Hafız Deraci, Liverpool'un eski yıldızı Mısırlı Muhammed Salah'ın Türk ekibi Trabzonspor'a transferini eleştirerek, oyuncunun kariyerini en üst seviyede sürdürebileceğini ve Avrupa sahalarında geçirdiği yıllar boyunca inşa ettiği konum göz önüne alındığında, sportif hedeflerini karşılamaya daha muktedir bir kulüp seçebileceğini savundu.

Deraci, Salah'ın Trabzonspor formasıyla yaptığı ilk çıkışın ardından "Facebook" üzerinden yaptığı yorumda "Ne yazık" ifadesini kullandı ve Mısırlı yıldızın en üst rekabet seviyesinde birkaç yıl daha devam edebileceğini söyleyerek, Galatasaray ya da Fenerbahçe büyüklüğündeki Türk kulüplerine transferin ona daha güçlü bir rekabet, daha büyük bir baskı ve daha net bir Avrupa varlığı sağlayacağını değerlendirdi.

Cezayirli spiker, Trabzonspor tercihinin, taşıdığı maddi ve taraftar değerine rağmen, kendi görüşüne göre, Salah'ın Liverpool ile geçirdiği kariyeri boyunca sağlamlaştırdığı ve onu dünya futbolunun en önde gelen yıldızları arasına yerleştiren konumla sportif açıdan uyuşmadığı kanısına vardı.

Deraci'nin açıklamaları, Trabzonspor'un bu sezon Türkiye Ligi'ndeki Kasımpaşa karşısındaki ilk maçının ardından geldi. 1-1 sona eren müsabakada Salah, 59. dakikada sahaya girerek yeni takımının formasıyla ilk kez forma giydi.

Deraci, transfer kararına yönelttiği eleştirilere rağmen, Salah'ın parlaklığını yitirmediğini vurguladı; ancak Mısırlı yıldızın, kariyerinin önümüzdeki döneminde ona daha büyük bir sportif meydan okuma sağlayacak farklı bir tercih yapabileceğini değerlendirdi.

Salah'ın Trabzonspor'a transferi, Liverpool ile geçirdiği dolu dolu yılların ardından oyuncunun temsil ettiği büyük değer göz önüne alındığında geniş bir ilgi uyandırdı; bu da kariyerindeki her yeni adımı taraftarlar, eleştirmenler ve spor spikerleri arasında takip ve tartışma konusu haline getiriyor.