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Jeroen van Poppel

Çeviri:

Hadj Moussa geç kaldı ve Feyenoord forması giymeyi reddetti

NEC Nijmegen - Feyenoord
NEC Nijmegen
Feyenoord
Eredivisie

Anis Hadj Moussa, De Telegraaf'ın haberine göre cumartesi öğleden sonra Feyenoord'un NEC ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosunda yer almıyor. Cezayirli hücum oyuncusu, oyuncu otobüsünün Nijmegen'e hareketi için geç kaldı ve ardından evine gitti.

Hadj Moussa'nın yokluğu, kendisi etrafındaki transfer sürecinden bağımsız değil. Milli oyuncu, cuma günü Feyenoord'a 37,5 milyon euro teklif sunan Ittihad'a transfer olmaya odaklanmış durumda.

Bu rakam, Rotterdam ekibi için rekor bir transfer anlamına gelebilirdi ancak Feyenoord cuma akşamı bu transfere onay vermemeye karar verdi. Hadj Moussa, kendisi için hazır bekleyen astronomik maaş nedeniyle de Suudi Arabistan'a transferi çok istiyor.

Daha önceki haberlere göre hücum oyuncusu, Al-Ittihad'da beş sezonda 50 milyon euronun üzerinde kazanabilir.

Ittihad bu sırada diğer seçenekleri de açık tutuyor. Kulüp, PSV'nin hücum oyuncusu Esmir Bajraktarevic'e ilgi gösterdi ve Eindhoven ekibi bu konuda bilgilendirildi, ancak Hadj Moussa şimdilik önemli bir hedef olmaya devam ediyor.

Suudi Arabistan'da transfer piyasası 6 Eylül Pazar günü kapanacağı için bir gelişme yaşanması adına fazla zaman kalmadı.

Feyenoord, cumartesi günü saat 16.30'da Nijmegen'de NEC ile oynayacağı deplasman maçına Hadj Moussa olmadan başlayacak.

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