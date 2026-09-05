Anis Hadj Moussa, Feyenoord’daki yokluğu etrafında kopan gürültüye Instagram üzerinden şifreli bir şekilde yanıt verdi. Cezayirli hücum oyuncusu cumartesi günü NEC deplasmanının maç kadrosunda yer almıyor, ancak sosyal medyada Nijmegen’de bulunduğunu gösterdi. Böylece De Telegraaf’ın daha önce verdiği bilgileri kısmen yalanlamış oldu.

Hadj Moussa, Instagram hikâyesinde Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent’ten bir fotoğraf paylaştı. Hücum oyuncusu bu paylaşımına dikkat çekici ve alaycı tınlayan şu notu düştü: "It looks like home."

Bu fotoğrafla Hadj Moussa, en azından De Telegraaf’ın daha önceki haberlerinin bir kısmına itiraz etmek istiyor gibi görünüyor. Gazete, cumartesi öğleden sonra kanat oyuncusunun takım otobüsünün Nijmegen’e hareketine geç kaldığını ve ardından evine gittiğini yazmıştı.

Hadj Moussa, Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent’ten bir fotoğraf paylaşıp yanına dikkat çekici "It looks like home" ifadesini ekledi. Böylece en azından De Telegraaf’ın daha önceki haberlerinin bir kısmına itiraz ediyor gibi görünüyor.

Gazete cumartesi öğleden sonra Hadj Moussa’nın takım otobüsünün Nijmegen’e hareketine geç kaldığını ve ardından evine gittiğini bildirmişti. Fotoğrafından, daha sonra en azından yine de Nijmegen’e ulaştığı anlaşılıyor.

Hadj Moussa’nın kadroda yer almadığı ise artık kesinleşmiş durumda. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, NEC maçına çıkacak ilk 11’ini açıkladı ve kanat oyuncusu bu kadroda tamamen yer almadı; Gaoussou Diarra sağda başlarken Luciano Valente sol kanatta görev yapıyor.

Hadj Moussa’nın yokluğu, giderek büyüyen transfer sapasının gölgesinde yaşanıyor. De Telegraaf’a göre Ittihad Club, cumartesi günü Feyenoord’un kapısını bir kez daha çaldı ve daha önce yaptığı 37,5 milyon avroluk teklifi birkaç milyon avro artırdı.

Böylece yeni teklifin 40 milyon avro civarında olduğu belirtiliyor. Feyenoord’un ayrılığa yine de onay vermesi hâlinde, her durumda bir kulüp rekoru söz konusu olacak: Mats Wieffer ve Santiago Gimenez daha önce 32 milyon avroluk sabit bonservis bedeliyle ayrılmıştı.





Instagram @hadj.a20



