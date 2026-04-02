Haaland, saha dışı yarışta Mbappé ve Vinícius'un gerisinde

Real Madrid'in ikilisi Kylian Mbappé ve Vinícius Júnior, saha dışında heyecan verici bir yarışta Manchester City'nin forveti Erling Haaland'ı geride bıraktı.

"AS" gazetesi, Mbappé ve Vinícius'un Avrupa kıtasındaki en yüksek maaşlı oyuncular listesinin başında yer aldığını bildirdi.

İspanyol gazete, "L'Équipe" gazetesinin açıkladığı maaş listesini aktardı. Buna göre Mbappé ve Vinícius, aylık 2,67 milyon euro maaş alıyor ve Haaland'ı geride bırakıyor.

Norveçli Haaland, Manchester City'de aylık 2,63 milyon euro maaş alıyor.

Bayern Münih'in ikilisi Harry Kane ve Jamal Musiala ise aylık 2,1 milyon euro maaş alıyor.

