'Haaland, Ronaldo ve Ibrahimovic'in karışımı' -Schmeichel, Man City forvetini dünyanın en iyilerinin bir karışımı olarak görüyor

Peter Schmeichel, Man City forveti Erling Haaland'ın, Cristiano Ronaldo ve Zlatan Ibrahimovic'in 'tek bir oyuncuya konulmuş' karışımı olduğunu söyledi

Norveçli yıldız bu sezon 17 gol kaydetti

Üç Premier Lig maçında hat-trick yaptı

İngiltere'de şimdiden tarih yazdı

NELER OLDU? 22 yaşındaki Norveçli yıldız, City'nin Manchester United'ı 6-3 mağlup ettiği derbide hat-trick yaparak 2022/23 sezonunda gol skorunu 17'ye yükselterek akıllara durgunluk verdi. Premier Lig tarihinde art arda üç iç saha maçında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Eski United ve City kalecisi Peter Schmeichel, Haaland'ın Cristiano Ronaldo ve Zlatan Ibrahimovic gibi yıldızların bir karışımı olduğunu söyledi.

NE SÖYLENDİ? Schmeichel, BBC Sports'a verdiği demeçte, Haaland için şu şekilde konuştu: "İyi bir forvetin en büyük özelliği sabırlı olmaktır. En iyi forvetlerin bazılarıyla oynadım. Haaland'a baktığınızda farklı oyuncular görüyorsunuz. Zlatanvari gol...Ronaldo orada. En iyi, en iyi forvetleri bir arada görüyorsunuz. İşte bu yüzden o çok tehlikeli. Birçok üst düzey forvet görme lüksüne sahip ve hepsi tek bir oyuncuya (Haaland'a) konuldu."

ÜÇ FOTOĞRAFLA HİKÂYE:

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Getty

BİLİYOR MUYDUNUZ? Manchester City, Haaland ve Phil Foden'ı United maçında kaydettiği hat-tricklerle birlikte, Premier Lig'de tek bir maçta iki hat-trick yapan üçüncü takım oldu.

Mayıs 2003 (Arsenal-Southampton (Jermaine Pennant, Robert Pires))

Ekim 2019 (Leicester-Southampton (Ayoze Perez-Jamie Vardy))

HAALAND VE MAN CİTY İÇİN SIRADA NE VAR? Manchester City, 5 Ekim çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ve 8 Ekim cumartesi günü ise ligde Southampton ile karşılaşacak.