Haaland noktayı koydu, Dortmund ısınıyor

Borussia Dortmund Bundesliga'daki 4. maçında Leverkusen'e konuk oldu. Haaland'ın 2 golü, lige yavaş yavaş ısınan Rose'nin ekibine galibiyeti getirdi.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Çarşamba günü ağırlayacağı Borussia Dortmund, Bundesliga'da dün oynanan 4. hafta karşılaşmasında Bayer Leverkusen'i deplasmanda 4-3 mağlup etti.

Baştan sona iki takım arasında gidip gelen karşılaşmada üç kez öne geçen Bayer Leverkusen'e, özellikle rakibinin eski oyuncusu Julian Brandt, Marco Reus ve Erling Haaland üçlüsünün hücumdaki etkinliğiyle karşılık veren sarı siyahlılar, bu sonuçla ligdeki 3. galibiyetini aldı.

Karşılaşmada 37. dakikada Dortmund'un ilk golünü atarak skoru 1-1'e getiren Haaland, takımının 77. dakikada Reus ile kazandığı penaltıyı da gole çevirerek skoru 4-3'e getirdi ve 3 puandaki en önemli pay sahibi oldu. Norveçli golcü ayrıca 49. dakikada Brandt'ın skoru 2-2'ye getiren golünün de asistini yaptı. Dortmund'un diğer sayısı genç yıldızı Jude Bellingham'dan gelirken; Haaland attığı bu gollerle Bundesliga'daki 47 maçında 45 gole ulaştı.

⚫️🟡 Haaland has now scored 45 goals in 47 Bundesliga appearances 🤯#UCL pic.twitter.com/Gmd7cxwWOk — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 11, 2021

Dortmund teknik direktörü Marco Rose maçtan sonra yaptığı açıklamada takımının çok gol yediğini fakat çok fazla şut şansı vermemelerine rağmen rakibin kaliteli son vuruşlarla goller bulduğunu söyledi. "Ofansif kalitemizle ve oyun anlayışımızla maçı çevirmeyi başardık. Eve mutlu dönüyoruz ancak çıkarmamız gereken dersler var."

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer rakiplerinden Sporting Lizbon derbide sahasında Porto ile 1-1 berabere kalırken; Ajax da Zwolle deplasmanında 2-0 'lık galibiyetle ayrıldı.