Haaland, Irak maçı öncesinde Guardiola'dan aldığı dersleri hatırlıyor

Norveçli yıldız Erling Haaland, ilk Dünya Kupası macerasını sabırsızlıkla bekliyor. Ülkesinin milli takımı, önümüzdeki Salı günü Irak milli takımıyla oynayacağı maçla turnuvaya başlayacak.

"Daily Mail" gazetesine verdiği röportajda Haaland, teknik direktör Pep Guardiola'nın Manchester City'den ayrıldığı bu özel sezon hakkında konuştu ve İspanyol teknik adamın olağanüstü kariyerini övdü.

Haaland, "Kariyerine bakın, olağanüstü... Barcelona'da, Bayern Münih'te, Manchester City'de... Takımlarının oyun tarzı, rekorlar, şampiyonluklar... Ama benim için en önemlisi, onun bitmek bilmeyen azmi, detaylara verdiği önem ve oyuncuları geliştirme şekli. O, herkesi daha iyi hale getiriyor, en önemlisi bu."

25 yaşındaki forvet, uzun yıllardır Dünya Kupası'na katılamayan Norveç ile tarihi maça çıkmadan önceki hislerini şöyle dile getirdi: "İnanılmaz bir duygu, uzun zamandır düşündüğüm bir şeydi. Diğer taraftarlar gibi büyüdüm, evde arkadaşlarım ve ailemle televizyon izlerdik. Şimdi durum farklı, çünkü ben buradayım ve bunun bir parçası olacağım. Bu, her oyuncunun hayalini kurduğu bir şey."

Haaland, takımın uyumuna işaret ederek, milli takımının yeteneklerine büyük güven duyduğunu gösterdi: "Uzun süredir birlikte oynayan harika bir oyuncu grubumuz var, bu yüzden birbirimizi iyi tanıyoruz ve birlikte oynamaktan keyif alıyoruz. Norveç milli takımı uzun süredir Dünya Kupası'na katılamamıştı."

City'nin forveti sözlerine şöyle devam etti: "Bu yüzden, bu turnuvada ülkenizi temsil etme fırsatı çok özel. İnsanlar bizden ve şahsen benden çok şey bekliyor, bu normal. Ben sadece işime odaklanıyorum ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum."

Yarın Salı günü Irak ile oynanacak maç, Haaland'ın Dünya Kupası atmosferinde Norveç için ilk sınav olacak. Norveçli taraftarlar, "Manchester City"nin parlayan yıldızının, dünya kupası yolculuğunun başında milli takımını olumlu bir sonuca taşıyacağını umuyor.