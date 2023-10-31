Haaland'ın takım arkadaşından Messi itirafı: "Bunu ona sakın söylemeyin!"

Premier Lig devi Manchester City'nin yıldızından Haaland'a karşı Messi itirafı geldi.

NE OLDU? 2023 Ballon d'Or töreni için Paris'teki Theatre du Chatelet'te bulunan Rodri, gazetecilerin bu yıl ödülü kimin hak ettiğini düşündüğü sorusuna şu yanıtı verdi: "Ballon d'Or'u kim mi hak ediyor? Bence, Lionel Messi. Ama bunu söylediğimi, sakın Haaland'a söylemeyin."

Manchester City'nin yıldızlarından birisi olan Rodri, bu açıklamasıyla takım arkadaşı Haaland'ı Ballon d'Or ödülüne en azından bu yıl layık görmediğini açık bir şekilde gösteriyor.

BÜYÜK RESİM: City'nin orta saha oyuncusu, bu yıl gıpta ile bakılan ödülün kazananı hakkında oldukça net bir şekilde konuştu.

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Ve Norveçli gol makinesi yerine Arjantinli süperstar Lionel Messi'yi desteklemekten asla çekinmediğini de gösterdi.

Inter Miami'nin yıldızı, La Albiceleste'nin geçen yıl Katar'da üçüncü Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşmasında önemli bir rol oynadı.

Aynı zamanda Paris Saint-Germain ile Ligue 1 şampiyonluğunu da kazandı.

BİR FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Geçmişte yedi Altın Top kazanan Messi, Paris'te sekizinci ödülü kaldırıp gövde adeta gövde gösterisi yaptı.