Bundesliga

Haaland gol sevincinde sosyal mesafeye uydu

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Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland, Schalke maçında attığı golden sonra sosyal mesafe kurallarına dikkat çekti.

Koronavirüs salgını sebebiyle 13 Mart'ta ara verilen Bundesliga, 16 Mayıs Cumartesi günü yeniden futbolseverlerle buluştu.

26. hafta maçları itibarıyla kaldığı yerden devam eden Bundesliga'da Borussia Dortmund, sahasında ağırladığı ezeli rakibi Schalke 04'ü Erling Haaland, Raphael Guerreiro (2) ve Thorgan Hazard'ın golleriyle 4-0 mağlup etti.

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29. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydeden Haaland, futbolda 'yeni normal' düzenin nasıl olacağına dair ilk sinyalleri sevinç gösterisi ile yansıttı.

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    Golü attıktan sonra köşe bayrağının oraya doğru giden Haaland, takım arkadaşlarından uzak durarak sosyal mesafeyi korudu ve o şekilde gol sevinci yaşadı.

    Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan maçın ardından sahayı hemen terk etmeyen Dortmund oyuncuları, boş tribünleri alkışlayarak galibiyeti kutladı. Oyuncular bu sefer el ele tutuşmadan, aralarına mesafe koyarak tribünlere doğru koşarak sevinç gösterisinde bulundular.

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