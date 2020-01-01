Haaland gol sevincinde sosyal mesafeye uydu

Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland, Schalke maçında attığı golden sonra sosyal mesafe kurallarına dikkat çekti.

Koronavirüs salgını sebebiyle 13 Mart'ta ara verilen , 16 Mayıs Cumartesi günü yeniden futbolseverlerle buluştu.

26. hafta maçları itibarıyla kaldığı yerden devam eden Bundesliga'da , sahasında ağırladığı ezeli rakibi 04'ü Erling Haaland, Raphael Guerreiro (2) ve Thorgan Hazard'ın golleriyle 4-0 mağlup etti.

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What do you make of Erling Braut Håland's weird FIFA glitch celebration? 😂#BundesligaIsBack pic.twitter.com/xdjoVvhRKt — 🇩🇪 Ja! Watch the Bundesliga live on BT Sport🇩🇪 (@btsportfootball) May 16, 2020

29. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydeden Haaland, futbolda 'yeni normal' düzenin nasıl olacağına dair ilk sinyalleri sevinç gösterisi ile yansıttı.

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Golü attıktan sonra köşe bayrağının oraya doğru giden Haaland, takım arkadaşlarından uzak durarak sosyal mesafeyi korudu ve o şekilde gol sevinci yaşadı.

Borussia Dortmund futbolcuları galibiyeti tribünlerle kutladı.pic.twitter.com/bnisOylXzt — Goal (@GoalTurkiye) May 16, 2020

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan maçın ardından sahayı hemen terk etmeyen Dortmund oyuncuları, boş tribünleri alkışlayarak galibiyeti kutladı. Oyuncular bu sefer el ele tutuşmadan, aralarına mesafe koyarak tribünlere doğru koşarak sevinç gösterisinde bulundular.