Haaland: "En iyi stoperler Ramos, Koulibaly ve Van Dijk"

Dortmund'un Norveçli golcüsü, Van Dijk, Koulibaly ve Ramos'un dünyanın zirvesinde olduğunu düşünüyor.

'un genç santrforu Erling Haaland, dünyadaki en iyi üç stoperi belirledi. Norveçli yıldızın listesinde Van Dijk, Koulibaly ve Sergio Ramos var.

Verdens Gang'a konuşan Haaland, bu üç ismin de çok önemli oyuncular olduğunu vurguladı: "Bana göre Virgil van Dijk, Kalidou Koulibaly ve Sergio Ramos dünyanın en iyi üç stoperi. Üçü de çok güçlü ve çok zeki." Geçtiğimiz yıl RB Salzburg forması giydiği dönemde Şampiyonlar Ligi'nde Van Dijk ve Koulibaly'ye karşı oynayan ve bu maçlarda üç gol atmayı başaran Haaland, henüz Sergio Ramos'a karşı forma giyme şansı bulamadı.

Gol atmanın bağımlılık yaratan bir duygu olduğunun altını çizen 20 yaşındaki santrfor, "Gol atmaktan daha iyi hissettiren başka bir şey yok" şeklinde konuştu.

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Geçtiğimiz sezonun devre arasında Borussia Dortmund'a transfer olan Haaland, sarı-siyahlı formayla çıktığı ilk 32 maçta 33 gol atmayı başardı.