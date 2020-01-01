Haaland: Dünyadaki en büyük yetenek Moukoko

Borussia Dortmund’un golcüsü Erling Haaland, Youssoufa Moukoko’nun gelecekte dünya futboluna damga vuracağını söyledi.

İki gün önce 16 yaşına basan Youssofa Moukoko, dün takımı ’un deplasmanda ’i 5-2 yendiği maçın 85. dakikasında Haaland’ın yerine oyuna dahil olarak Nuri Şahin’in rekorunu kırdı ve tarihinin en genç oyuncusu oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Haaland, Moukoko için “An itibarıyla dünyanın en büyük yeteneği o. Sadece 16 yaşında. Bu inanılmaz. Önünde muhteşem bir kariyer var” diye konuştu.

Haaland, Moukoko’nun kendisiyle kıyaslanması üzerine ise “Ben 20 yaşımı geçtim. Artık yaşlanıyorum” dedi.

Daha fazla takım

Dortmund’un patronu Lucien Favre de genç futbolcu için, “Bizimle 14 gündür antrenman yapıyor. 7-8 oyuncu milli takımdan döndü. 5-2’lik skor da onu oyuna almak için uygun bir ortam oluşturdu. Çok ama çok genç bir oyuncu. Çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Hücum hattı zengin bir takımız” ifadelerini kullandı.